LOTERIA

Morador de Salvador fatura R$ 139 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de terça-feira (17)

Esther Morais

Publicado em 18 de março de 2026 às 06:29

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Um morador de Salvador acertou cinco dezenas da Mega-Sena e faturou R$ 139.262,48 no concurso 2985, sorteado na noite de terça-feira (17). Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta foi registrada na lotérica TUC Comércio e Serviços Lotéricos Ltda, localizada na Avenida Antônio Carlos Magalhães. O jogo foi uma aposta simples e individual, ou seja, o ganhador não precisará dividir o prêmio.

Além da capital baiana, outra aposta da Bahia também acertou a quina. O bilhete foi registrado em Camaçari, por meio dos canais eletrônicos, e garantiu um prêmio de R$ 34.815,62 - o valor varia conforme a quantidade de dezenas apostadas.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

O resultado do concurso foi: 06 – 08 – 21 – 32 – 41 – 60

No total, três apostas acertaram as seis dezenas e levaram R$ 34.856.052,53 cada. Elas são do Ceará, Goiás e Paraná. Já a quina teve 96 apostas ganhadoras, enquanto 4.494 apostas acertaram quatro números e receberam R$ 1.225,92.