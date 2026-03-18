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Morador de Salvador fatura R$ 139 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de terça-feira (17)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de março de 2026 às 06:29

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Um morador de Salvador acertou cinco dezenas da Mega-Sena e faturou R$ 139.262,48 no concurso 2985, sorteado na noite de terça-feira (17). Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta foi registrada na lotérica TUC Comércio e Serviços Lotéricos Ltda, localizada na Avenida Antônio Carlos Magalhães. O jogo foi uma aposta simples e individual, ou seja, o ganhador não precisará dividir o prêmio.

Além da capital baiana, outra aposta da Bahia também acertou a quina. O bilhete foi registrado em Camaçari, por meio dos canais eletrônicos, e garantiu um prêmio de R$ 34.815,62 - o valor varia conforme a quantidade de dezenas apostadas.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

O resultado do concurso foi: 06 – 08 – 21 – 32 – 41 – 60

No total, três apostas acertaram as seis dezenas e levaram R$ 34.856.052,53 cada. Elas são do Ceará, Goiás e Paraná. Já a quina teve 96 apostas ganhadoras, enquanto 4.494 apostas acertaram quatro números e receberam R$ 1.225,92.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso da Mega-Sena, que será realizado na quinta-feira (19), é de R$ 3,5 milhões.

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