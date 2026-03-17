POLÍCIA INVESTIGA

Sequestro de três mulheres no Salvador Shopping: veja o que se sabe sobre o caso

Mãe de 77 anos e duas filhas foram levadas do estacionamento e resgatadas cerca de 12 horas depois

Esther Morais

Publicado em 17 de março de 2026 às 11:01

Shopping Salvador Crédito: Reprodução

A Polícia Civil da Bahia informou que as investigações sobre o sequestro de três mulheres no estacionamento do Salvador Shopping, no bairro do Caminho das Árvores, seguem em andamento. O crime aconteceu no domingo (15) e terminou com o resgate das vítimas na manhã de segunda-feira (16). Até o momento, apenas uma pessoa foi presa.

As vítimas são uma idosa de 77 anos e duas filhas, que foram abordadas por criminosos no estacionamento do shopping e obrigadas a entrar em um carro. Elas foram levadas para um cativeiro no bairro de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Veja abaixo o que se sabe até agora sobre o caso:

Quem são as vítimas?

As vítimas são uma mãe, de 77 anos, e duas filhas - a identidade não foi divulgada. Elas foram sequestradas no estacionamento do Salvador Shopping após serem abordadas por criminosos.

Quanto tempo ficaram em cativeiro?

As três mulheres foram mantidas em cativeiro por cerca de 12 horas até serem resgatadas pela polícia na manhã de segunda-feira.

Onde elas foram encontradas?

As vítimas foram localizadas em uma casa no bairro de Plataforma, onde estavam sendo mantidas em cativeiro.

Houve prisões?

Sim. Uma mulher foi presa em flagrante suspeita de participação no crime. Ela foi identificada como Emile Quessia Oliveira da Silva Sena e foi autuada por extorsão mediante restrição da liberdade.

Emile Quessia se descreve como 'cristã e casada' 1 de 8

Segundo as investigações, ela teria recebido ordens do marido, Pedro Vitor Lima Sena Souza, apontado como integrante da facção Bonde do Maluco (BDM). Outros dois homens são procurados pela polícia.

Como ocorreu o resgate?

Após o registro da ocorrência, equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) iniciaram buscas com apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE).

Durante as diligências, uma mulher foi abordada em atitude suspeita e indicou o imóvel onde as vítimas estavam sendo mantidas. No local, as três mulheres foram resgatadas.

O que diz a Polícia Militar?

A Polícia Militar da Bahia informou que não foi acionada para a ocorrência. Questionada sobre possível reforço no policiamento na região, a corporação afirmou que realiza policiamento ostensivo e preventivo nas vias públicas de todo o estado. A PM também reforçou a importância de que a população ligue para os números 190 ou 181 ao presenciar ou ser vítima de algum crime.

O que ainda está sendo investigado?

A Polícia Civil ainda apura se as vítimas foram escolhidas aleatoriamente ou se foram perseguidas pelos criminosos antes do sequestro. Imagens de câmeras de segurança do shopping e da região também estão sendo analisadas para ajudar na identificação de todos os envolvidos.

Qual a posição do shopping?

A administração do empreendimento informa que, na noite de domingo (15), foi acionada por um cliente que relatou não ter localizado três familiares com quem havia combinado de se encontrar no local.

Imediatamente após o relato, foi iniciada uma apuração interna e as autoridades competentes foram acionadas, passando a conduzir a investigação. A administração permanece colaborando com as autoridades para a apuração do caso.