CRIME

‘Cristã e casada’: presa por sequestro de mulheres em shopping pregava nas redes sociais

Suspeita publicava versículos bíblicos e mensagens motivacionais antes de ser detida

Wendel de Novais

Publicado em 17 de março de 2026 às 07:52

Emile Quessia é suspeita de envolvimento em sequestro Crédito: Reprodução

Apesar do envolvimento com o mundo do crime, Emile Quessia Oliveira da Silva Sena, presa por participação no sequestro de uma mãe e duas filhas no estacionamento do Salvador Shopping, mantinha uma imagem diferente nas redes sociais. Em publicações, a suspeita se apresentava como “cristã, casada e mãe de pets” e costumava compartilhar versículos bíblicos com os seguidores.

A maioria das postagens tinha tom motivacional. "Agora, minha filha, não tenha medo; farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa”, escreveu Emile Quessia ao citar um trecho bíblico em um vídeo de pregação evangélica publicado em seu perfil.

Além das mensagens de “bom dia”, ela também fazia publicações com teor profético. “Este ano Deus vai descer em muitos Ananias e Safiras. Eu recuperei este vídeo com o comando do Senhor. Pega se quiser. Acredita se quiser. Mas Deus está avisando. Não pare no meio do processo”, afirmou em outro post.

Emile Quessia se descreve como 'cristã e casada' 1 de 8

O comportamento nas redes, no entanto, contrasta com as informações levantadas pela investigação. Emile Quessia é esposa de Pedro Vitor Lima Sena Souza, apontado por fontes policiais como integrante do Bonde do Maluco (BDM), com atuação em Salvador, na Região Metropolitana e também no município de Seabra.

Apesar da suposta ligação do companheiro com atividades criminosas, a suspeita nunca escondeu o relacionamento e demonstrava afeto em publicações. “Somos muito alma gêmeas. Minha versão masculina parece nada comigo e sim com meu marido”, escreveu em uma das postagens.

Em novembro do ano passado, a Justiça da Bahia negou um pedido feito por Emile Quessia para a devolução de um celular apreendido com Pedro Vitor durante uma investigação por tráfico de drogas. O juiz entendeu que o aparelho ainda era relevante para o andamento do inquérito.

A apreensão do celular, um modelo iPhone Pro Max, ocorreu durante uma operação policial com mandado de busca e apreensão. Emile apresentou nota fiscal e documentos para comprovar a propriedade do aparelho.