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Esposa do 'Mister' do BDM passa por audiência de custódia após sequestro em shopping

Audiência vai definir se Emile Quéssia permanece ou não presa

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de março de 2026 às 09:13

Emile Quessia é suspeita de envolvimento em sequestro
Emile Quessia é suspeita de envolvimento em sequestro Crédito: Reprodução

A Justiça da Bahia realiza, na manhã desta quarta-feira (18), a audiência de custódia de Emile Quessia Oliveira da Silva Sena, presa suspeita de envolvimento no sequestro de uma idosa e das duas filhas no estacionamento do Salvador Shopping, em Salvador.A sessão está marcada para as 9h e será conduzida pela 3ª Vara das Garantias de Salvador.

Apesar do envolvimento com o mundo do crime, Emile Quessia mantinha uma imagem diferente nas redes sociais. Em publicações, a suspeita se apresentava como “cristã, casada e mãe de pets” e costumava compartilhar versículos bíblicos com os seguidores.

A maioria das postagens tinha tom motivacional. "Agora, minha filha, não tenha medo; farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa”, escreveu Emile Quessia ao citar um trecho bíblico em um vídeo de pregação evangélica publicado em seu perfil.

Além das mensagens de “bom dia”, ela também fazia publicações com teor profético. “Este ano Deus vai descer em muitos Ananias e Safiras. Eu recuperei este vídeo com o comando do Senhor. Pega se quiser. Acredita se quiser. Mas Deus está avisando. Não pare no meio do processo”, afirmou em outro post.

Emile Quessia se descreve como 'cristã e casada'

'Mister' teria mandado esposa sequestrar mulheres por auto-upload
Emile Quessia é suspeita de envolvimento em sequestro por Reprodução
Emile Quessia é suspeita de envolvimento em sequestro por Reprodução
Emile Quessia Oliveira da Silva por Reprodução
Emile Quessia Oliveira da Silva por Reprodução
Emile Quessia Oliveira da Silva por Reprodução
Emile Quessia é suspeita de envolvimento em sequestro por Reprodução
Emile Quessia é suspeita de envolvimento em sequestro por Reprodução
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'Mister' teria mandado esposa sequestrar mulheres por auto-upload

Mister do BDM

Apontado como o nome por trás do sequestro de uma mãe e duas filhas no estacionamento do Salvador Shopping, Pedro Vitor Lima Sena Souza, conhecido pelos apelidos “Mister”, “Surfista” ou “Noruega”, é investigado por envolvimento com o Bonde do Maluco (BDM) e já acumula uma série de passagens pela polícia.

De acordo com fontes policiais, ele é apontado como líder de um grupo criminoso com atuação no município de Seabra e regiões vizinhas, sendo responsável por coordenar ações de tráfico de drogas e outros crimes, inclusive de dentro do sistema prisional. As investigações indicam que ele “emanava ordens aos demais integrantes a ele subordinados – mesmo custodiado” no Complexo de Mata Escura, em Salvador.

O nome de Pedro Vitor aparece em diferentes procedimentos policiais ao longo dos últimos anos. Em março de 2020, ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo após ser abordado com um revólver calibre .38. No mês seguinte, voltou a ser detido, desta vez suspeito de participação em uma série de roubos praticados em via pública, junto com outros comparsas.

Além desses registros, Pedro Vitor também foi alvo de investigações mais recentes. Em 2024, foi citado em um inquérito que apura organização criminosa e tráfico de drogas ligados ao BDM em Seabra. No mesmo ano, também passou a ser investigado por um caso de homicídio qualificado na região.

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Tags:

Presa Salvador Shopping Sequestro Emile Quessia Oliveira da Silva

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