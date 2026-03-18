Três pessoas são presas após a polícia flagrar 410 kg de cocaína base sendo transportados em caminhonete na Bahia

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Perla Ribeiro
Publicado em 18 de março de 2026 às 10:07
Três pessoas foram presas após a polícia flagrar 410 quilos de cocaína base sendo transportados em uma caminhonete, nessa terça-feira (17), no município de São Desidério, no oeste baiano. A droga foi localizada durante abordagem a uma caminhonete na BR-135. O condutor apresentou resistência inicial e, em seguida, admitiu que transportava o entorpecente, que estava acondicionado em malotes na caçamba do veículo.
Diante de indícios de atuação coordenada, as equipes deram continuidade às diligências de forma integrada, o que levou à identificação e interceptação de outros dois veículos envolvidos, nos municípios de Catolândia e Baianópolis. Os automóveis eram utilizados como apoio logístico ao transporte da droga.
Além do entorpecente, foram apreendidos veículos, aparelhos celulares e equipamentos de comunicação via satélite. Os três envolvidos foram encaminhados, juntamente com todo o material apreendido, à Delegacia da Polícia Federal em Barreiras, onde poderão responder pelos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico. A apreensão ocorreu dentro das ações de uma operação realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em conjunto com, a Polícia Federal (PF) e a Polícia Militar da Bahia (PMBA).