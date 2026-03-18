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Desaparecimento de adolescente que sumiu após sair de escola completa seis dias e mobiliza protestos

Família denuncia mensagens apagadas no celular da adolescente

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de março de 2026 às 11:48

Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola Crédito: Reprodução

As buscas pela adolescente Thamiris Pereira, de 14 anos, chegaram ao sexto dia nesta segunda-feira (16) e passaram a ser acompanhadas por protestos de familiares e colegas da escola, em Salvador. A jovem desapareceu após sair da escola, na última quinta-feira (12), no bairro de Jardim das Margaridas.

Imagens de câmeras de segurança registraram a estudante caminhando pela região logo após deixar o colégio. Nas gravações, ela aparece usando o uniforme escolar e carregando uma mochila. Em determinado momento, a adolescente para em frente a uma casa de muro azul e segue em direção oposta à da própria residência. Desde então, não foi mais vista.

Thamiris dos Santos Pereira desapareceu depois de sair da escola

Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
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Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução

A mochila da jovem foi localizada ainda no mesmo dia, por volta do meio-dia, na Rua Francisco de Assis, também no bairro. Dentro dela estavam todos os pertences, exceto o celular, que ainda não foi encontrado. Segundo familiares, ao acessarem as redes sociais da adolescente, perceberam movimentações suspeitas.

"As mensagens dela foram apagadas, não tem nenhuma conversa atualizada e deixaram só as fotos antigas", relatou a irmã, Adriana Pereira. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação, mas não detalhou as linhas de apuração. Informações sobre o paradeiro da adolescente podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone 181.

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Tags:

Adolescente Desaparecida Thamiris dos Santos Pereira

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