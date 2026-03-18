BUSCAS EM ITINGA

Desaparecimento de adolescente que sumiu após sair de escola completa seis dias e mobiliza protestos

Família denuncia mensagens apagadas no celular da adolescente

Wendel de Novais

Publicado em 18 de março de 2026 às 11:48

Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola Crédito: Reprodução

As buscas pela adolescente Thamiris Pereira, de 14 anos, chegaram ao sexto dia nesta segunda-feira (16) e passaram a ser acompanhadas por protestos de familiares e colegas da escola, em Salvador. A jovem desapareceu após sair da escola, na última quinta-feira (12), no bairro de Jardim das Margaridas.

Imagens de câmeras de segurança registraram a estudante caminhando pela região logo após deixar o colégio. Nas gravações, ela aparece usando o uniforme escolar e carregando uma mochila. Em determinado momento, a adolescente para em frente a uma casa de muro azul e segue em direção oposta à da própria residência. Desde então, não foi mais vista.

Thamiris dos Santos Pereira desapareceu depois de sair da escola 1 de 3

A mochila da jovem foi localizada ainda no mesmo dia, por volta do meio-dia, na Rua Francisco de Assis, também no bairro. Dentro dela estavam todos os pertences, exceto o celular, que ainda não foi encontrado. Segundo familiares, ao acessarem as redes sociais da adolescente, perceberam movimentações suspeitas.