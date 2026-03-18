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Homem tenta matar esposa e enteada a tiros dentro de casa na Bahia

Suspeito foi identificado e é procurado pela polícia

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de março de 2026 às 11:01

Itamar é procurado pelo crime
Itamar é procurado pelo crime Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Itamar Jesus Porto, de 39 anos, é apontado como o autor de uma dupla tentativa de feminicídio ocorrida na tarde de terça-feira (17), no município de Medeiros Neto, no extremo sul da Bahia. Segundo a polícia, ele teria atirado contra a companheira e a enteada dentro da residência da família e fugido em seguida.

As vítimas, mãe e filha, foram encontradas feridas por disparos de arma de fogo em um imóvel localizado na Rua Japão, no bairro Uldurico Pinto. Equipes do Samu foram acionadas e prestaram os primeiros socorros antes de encaminhá-las a uma unidade hospitalar. O estado de saúde delas não foi divulgado.

Itamar é procurado pelo crime

Itamar é procurado pelo crime por Reprodução
Itamar é procurado pelo crime por Reprodução
Itamar é procurado pelo crime por Reprodução
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Itamar é procurado pelo crime por Reprodução

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é companheiro de uma das vítimas e padrasto da jovem atingida. Após o crime, ele deixou o local levando a própria filha, que posteriormente foi entregue a familiares. A motivação do ataque ainda é investigada.

Policiais militares da 44ª CIPM foram acionados para a ocorrência e realizaram buscas na região, mas o homem não foi localizado. O caso é apurado pela Delegacia Territorial de Medeiros Neto, que segue com diligências para capturar o suspeito.

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Tags:

Suspeito Itamar Tentativa de Feminicídio

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