CRIME

Homem tenta matar esposa e enteada a tiros dentro de casa na Bahia

Suspeito foi identificado e é procurado pela polícia

Wendel de Novais

Publicado em 18 de março de 2026 às 11:01

Itamar é procurado pelo crime Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Itamar Jesus Porto, de 39 anos, é apontado como o autor de uma dupla tentativa de feminicídio ocorrida na tarde de terça-feira (17), no município de Medeiros Neto, no extremo sul da Bahia. Segundo a polícia, ele teria atirado contra a companheira e a enteada dentro da residência da família e fugido em seguida.



As vítimas, mãe e filha, foram encontradas feridas por disparos de arma de fogo em um imóvel localizado na Rua Japão, no bairro Uldurico Pinto. Equipes do Samu foram acionadas e prestaram os primeiros socorros antes de encaminhá-las a uma unidade hospitalar. O estado de saúde delas não foi divulgado.

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De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é companheiro de uma das vítimas e padrasto da jovem atingida. Após o crime, ele deixou o local levando a própria filha, que posteriormente foi entregue a familiares. A motivação do ataque ainda é investigada.