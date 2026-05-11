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Outback anuncia retorno de prato famoso ao cardápio após três anos

Ação especial terá tempo limitado

Maysa Polcri

Publicado em 11 de maio de 2026 às 17:17

Confira os preços do cardápio Crédito: Divulgação

O Outback Steakhouse anunciou a volta do seu Fondue em uma ação especial válida até 14 de junho. O prato ficou fora do cardápio por três anos e custa a partir de R$ 99,90.

"É um convite às pessoas a viverem momentos de conexão, seja em um jantar a dois, entre amigos ou em grandes encontros", diz o Outback. O restaurante modernizou a apresentação do prato com bowls térmicas para manter a temperatura ideal durante toda refeição.

Em Salvador e Região Metropolitana, os clientes podem conferir o item no cardápio em quatro unidades: Shopping da Bahia, Salvador Shopping, Shopping Barra, Parque Shopping. Também integra a ação o Boulevard Shopping, em Feira de Santana.

O cardápio traz versões doce e salgada. O Fondue de queijo (R$ 159,90) combina cinco queijos derretidos e acompanha cubos de Ribs on the Barbie, camarões empanados, filet mignon, sobrecoxa empanada, Boomerang Potatoes e pão australiano.

Já o Fondue de chocolate (R$ 99,90), preparado com chocolate meio amargo, vem acompanhado de mini cookies com gotas de chocolate, trufas feitas com o Havanna Thunder, morango, uva, marshmallow e o tradicional pão australiano.