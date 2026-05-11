Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Outback anuncia retorno de prato famoso ao cardápio após três anos

Ação especial terá tempo limitado

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 11 de maio de 2026 às 17:17

Confira os preços do cardápio
Confira os preços do cardápio Crédito: Divulgação

O Outback Steakhouse anunciou a volta do seu Fondue em uma ação especial válida até 14 de junho. O prato ficou fora do cardápio por três anos e custa a partir de R$ 99,90. 

"É um convite às pessoas a viverem momentos de conexão, seja em um jantar a dois, entre amigos ou em grandes encontros", diz o Outback. O restaurante modernizou a apresentação do prato com bowls térmicas para manter a temperatura ideal durante toda refeição.

Em Salvador e Região Metropolitana, os clientes podem conferir o item no cardápio em quatro unidades: Shopping da Bahia, Salvador Shopping, Shopping Barra, Parque Shopping. Também integra a ação o Boulevard Shopping, em Feira de Santana. 

O cardápio traz versões doce e salgada. O Fondue de queijo (R$ 159,90) combina cinco queijos derretidos e acompanha cubos de Ribs on the Barbie, camarões empanados, filet mignon, sobrecoxa empanada, Boomerang Potatoes e pão australiano.

Já o Fondue de chocolate (R$ 99,90), preparado com chocolate meio amargo, vem acompanhado de mini cookies com gotas de chocolate, trufas feitas com o Havanna Thunder, morango, uva, marshmallow e o tradicional pão australiano. 

O Combo Fondue reúne as versões de queijo e chocolate em uma oferta especial (R$ 224,90). “Esse é um prato que tem um significado muito especial para a marca e para os nossos consumidores. O Fondue é, acima de tudo, um convite para estar junto, compartilhar e transformar qualquer momento em uma ocasião especial”, afirma Claudia Vilhena, vice-presidente de Marketing e Vendas da Bold Hospitality Company.

Mais recentes

Imagem - Quatro homens morrem durante tiroteio na Chapada Diamantina

Quatro homens morrem durante tiroteio na Chapada Diamantina
Imagem - MP cita Robyssão e pede cumprimento de lei 'antibaixaria' no São João de cidade baiana

MP cita Robyssão e pede cumprimento de lei 'antibaixaria' no São João de cidade baiana
Imagem - Cine Glauber Rocha limita acesso a famoso terraço de Salvador

Cine Glauber Rocha limita acesso a famoso terraço de Salvador