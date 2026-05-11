INVESTIGAÇÃO

Quatro homens morrem durante tiroteio na Chapada Diamantina

Confronto foi registrado na zona rural de Palmeiras

Maysa Polcri

Publicado em 11 de maio de 2026 às 17:30

Policiais militares disseram que foram recebidos a tiros Crédito: Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP

Quatro homens, que tinham entre 18 e 30 anos, foram mortos durante uma ação policial na zona rural de Palmeiras, na Chapada Diamantina, na manhã desta segunda-feira (11). Segundo a Polícia Militar (PM), guarnições receberam denúncias sobre suspeitos armados e, ao chegarem ao local, foram recebidas a tiros.

Os policiais revidaram e, após o confronto, segundo a versão da PM, os homens foram encontrados feridos. Eles foram imediatamente socorridos à unidade hospitalar da região, mas não resistiram aos ferimentos. O caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT/Palmeiras)

Os mortos foram identificados como Kaique Feleiro de Souza, de 18 anos, Mateus da Silva Costa, 25, Janailton Soledade Ferreira, 23, e Moisés Lima Carvalho, 30.