POLÊMICA

MP cita Robyssão e pede cumprimento de lei 'antibaixaria' no São João de cidade baiana

Promotoras afirmam que 'letras e coreografias banalizam a agressão e a violência contra a mulher'

Maysa Polcri

Publicado em 11 de maio de 2026 às 17:04

Cantor Robyssão Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) emitiu uma recomendação à prefeitura de Euclides da Cunha, no nordeste da Bahia, para que a Lei Antibaixaria seja respeitada durante o São João deste ano na cidade. No documento, as promotoras citam a contratação do cantor Robyssão que, segundo o órgão, possui “letras e coreografias que banalizam a agressão e a violência contra a mulher”.

A recomendação foi feita nesta segunda-feira (11) e é direcionada aos organizadores de eventos privados, além da gestão municipal. Entre as medidas citadas estão a fiscalização e o monitoramento das apresentações artísticas, além da possibilidade de interrupção dos shows caso haja execução de músicas ou performances consideradas incompatíveis com a Lei Antibaixaria.

Robyssão 1 de 12

A Lei estadual nº 12.573/2012 proíbe o uso de recursos públicos para contratação de artistas que promovam músicas com conteúdo que desvalorize mulheres, incentive a violência, contenha manifestações discriminatórias ou faça apologia ao uso de drogas ilícitas.

O MP-BA cita a programação do São João de Euclides da Cunha de 2026, que prevê entre as atrações confirmadas o artista Robyssão. A recomendação destaca que as músicas do artista podem "incentivar a depreciação e a inferiorização feminina, além de eventualmente configurar apologia ao crime". O documento foi expedido pelas promotoras de Justiça Sabrina Bruna Rigaud e Lissa Aguiar Rosal.

O MP-BA recomenda ainda que a prefeitura e contratantes privados deem ampla divulgação ao teor da recomendação a artistas, bandas e produtores culturais envolvidos nos festejos. Também orienta também que os artistas e bandas não executem músicas, coreografias, falas ou encenações que promovam violência, discriminação ou inferiorização de mulheres, crianças, idosos e outros grupos vulneráveis.

A reportagem tenta contato com a prefeitura de Euclides da Cunha. Procurada, a produção de Robyssão disse que não iria se manifestar sobre o assunto. Em entrevista ao CORREIO, na semana passada, o artista comentou sobre letras de músicas polêmicas e revelou mudanças no repertório.