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Robyssão abre o jogo sobre músicas polêmicas sobre as mulheres e revela mudança: ‘A gente vai amadurecendo’

Cantor explicou que mudanças vem a partir de um processo de amadurecimento

Felipe Sena

Publicado em 6 de maio de 2026 às 06:00

Robyssão Crédito: Divulgação

O cantor Robyssão, de 46 anos, que se apresentou no último domingo (3) no Coité Folia, abriu o jogo sobre músicas que envelheceram mal em seu repertório como “Me Dá Patinha” e outras.

O artista que marcou gerações com o pagodão baiano, ritmo que vem ganhando destaque ao longo dos anos com novos nomes como O Kanalha, Cirilo Teclas, Bob na Voz e outros, revelou que decidiu realizar uma revisão do repertório, o que faz parte de um processo de amadurecimento.

Robyssão 1 de 12

“Na vida a gente vai amadurecendo, ponderando e começa a refletir sobre as letras das músicas, a gente canta, Hoje eu entendo”, disse em entrevista ao jornal CORREIO.

Antes consideradas apenas entretenimento, hoje parte da sociedade tem um novo olhar sobre determinadas composições. “Eu continuo defendendo que a intenção de todas as músicas que foram consideradas polêmicas, tinha uma única intenção: entreter, uma forma de brincadeira. Até porque naquele período as pessoas interpretavam dessa forma, algo inocente, algumas letras não se encaixam mais no repertório atual, até porque vão se criando leis [como a Lei Antibaixaria - 12.573/2012] e a gente tem que se adaptar a isso, portanto eu retirei essas músicas do repertório”, afirmou.

Hoje o artista revela cuidado ao compor novas apostas, e relembra canções do passado que envelheceram bem. “Por exemplo, uma música que sempre teve uma letra muito bacana, não era polêmica, chamada ‘Mãos Para o Alto’. As novas como ‘Cuidado Com A Lapada’ não tem nada de polêmico”, disse.