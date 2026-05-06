INUSITADO

Casamento de 23 anos termina após marido se envolver com monge budista e fazer proposta chocante

Após descobrir o envolvimento do marido com um religioso, mulher decide deixar casa e recomeçar do zero

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de maio de 2026 às 07:28

Repórteres tailandeses estiveram em um templo em Nakhon Rachasima, no nordeste da Tailândia Crédito: Reprodução/Khaosod English

Uma mulher tailandesa decidiu encerrar um casamento de 23 anos após descobrir que o marido estava tendo um relacionamento com um monge budista. O caso, ocorrido na província de Prachin Buri, ganhou repercussão nas redes sociais depois que a própria mulher relatou a situação no Facebook.

Segundo o depoimento, o rompimento aconteceu após o homem sugerir algo ainda mais inesperado: um relacionamento a três envolvendo o religioso. Diante da proposta, a mulher decidiu sair de casa e recomeçar a vida com cerca de 6.000 baht, o equivalente a aproximadamente R$ 907.

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A história rapidamente viralizou e gerou uma onda de críticas nas redes sociais tailandesas, tanto pela atitude do marido quanto pela do monge, já que religiosos budistas seguem regras rígidas de disciplina, incluindo o celibato.

Em busca de esclarecimentos, repórteres locais foram até um templo em Nakhon Ratchasima, no nordeste da Tailândia, onde conversaram com um monge da região. Ele afirmou que o religioso envolvido no caso era conhecido por ser recluso, com pouca interação social, e que não vinha sendo visto recentemente no local.

De acordo com o jornal "Khaosod English", o monge entrevistado também ressaltou que o homem não tinha vínculo com o templo visitado pelos jornalistas.

Autoridades do Escritório Provincial de Budismo de Nakhon Ratchasima informaram que o religioso citado está registrado em um templo no distrito de Det Udom e que já teria estudado escrituras no templo Wat Bueng Phra Aram Luang, embora não integrasse o clero local.