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Virginia quebra silêncio sobre 'sumiço' em meio a rumores de crise com Vini Jr e revela motivo

Influenciadora fala sobre afastamento das redes e destaca rotina com os filhos

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de maio de 2026 às 06:55

Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca, de 27 anos, voltou aos Stories do Instagram na noite desta terça-feira (5) para comentar seu recente 'sumiço' das redes sociais, justamente em meio aos rumores de crise e até de um possível término de seu namoro com Vini Jr, de 25.

Após ficar cerca de três horas longe da plataforma, a influenciadora foi questionada por alguns de seus 55 milhões de seguidores sobre o afastamento e decidiu explicar o motivo. "Simplesmente uma semana 'toda' dedicada a mim. Como é bom ser mãe deles", escreveu Virginia, ao falar sobre o período em que tem priorizado o tempo com os filhos, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1, frutos de seu casamento com o cantor Zé Felipe, de 28.

Virginia Fonseca nos Stories 1 de 6

Em vídeo, ela detalhou como tem sido a rotina mais reservada nos últimos dias e pediu desculpas pela ausência. "Gente, eu sumi porque estava assistindo filme com as crianças, depois as crianças foram dormir e aí eu fiquei no cinema assistindo filme. E aí eu esqueci de falar com vocês, desculpa! E agora irei me despedir de vocês porque acordo cedo amanhã, gente", falou.

A influenciadora também falou sobre as programações por causa da chegada do Dia das Mães, comemorado neste domingo (10). "Amanhã tem apresentação da Maria Alice na escola, teve da Flor na segunda, e aí vai ter da Maria Alice amanhã e tem do José depois. Essa semana vai ser todinha das mães e aí domingo é o Dia das Mães mesmo, né? Mas, enfim, está sendo superespecial e estou muito feliz. A da Flor foi linda, tenho certeza que a Maria Alice também vai arrasar. Eu estou ansiosa para ver o 'gordão', o que que ele vai arrumar? O que que ele vai fazer [risos]?", disse, animada.

Rumores de crise entre Vini Jr. e Virginia tomam conta da web 1 de 9

Ela ainda adiantou que pretende compartilhar os momentos com os seguidores. "Vou postar tudo para vocês amanhã, tá? Vai ser um dia agitado, por isso que hoje eu fiquei mais quietinha também, pra dar uma descansada. Então, uma boa noite para vocês, durmam com Deus. Amo vocês demais, obrigada por tudo sempre e até amanhã cedo, se Deus quiser, tá bom? Um beijo, tchau!", completou.

Virginia também publicou um trecho bíblico em suas redes sociais. "O Senhor te guardará de todo mal; Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre", dizia a mensagem.

Os rumores de crise ganharam força na segunda-feira (4), quando Vini Jr apagou um vídeo em que aparecia em um momento de intimidade com a influenciadora. A atitude acabou alimentando ainda mais as especulações de um possível afastamento entre os dois.

Virginia Fonseca e Vini Jr. 1 de 35

As suspeitas começaram ainda no fim de semana, após seguidores perceberem mudanças no comportamento de Virginia nas redes. Conhecida por interagir com frequência nas publicações do jogador, ela passou a não curtir nem comentar os posts recentes dele, o que levantou questionamentos entre internautas. Além disso, a influenciadora foi vista em eventos com amigos nos últimos dias, o que também contribuiu para as teorias.