Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virginia quebra silêncio sobre 'sumiço' em meio a rumores de crise com Vini Jr e revela motivo

Influenciadora fala sobre afastamento das redes e destaca rotina com os filhos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de maio de 2026 às 06:55

Virginia Fonseca e Vini Jr.
Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca, de 27 anos, voltou aos Stories do Instagram na noite desta terça-feira (5) para comentar seu recente 'sumiço' das redes sociais, justamente em meio aos rumores de crise e até de um possível término de seu namoro com Vini Jr, de 25.

Após ficar cerca de três horas longe da plataforma, a influenciadora foi questionada por alguns de seus 55 milhões de seguidores sobre o afastamento e decidiu explicar o motivo. "Simplesmente uma semana 'toda' dedicada a mim. Como é bom ser mãe deles", escreveu Virginia, ao falar sobre o período em que tem priorizado o tempo com os filhos, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1, frutos de seu casamento com o cantor Zé Felipe, de 28.

Virginia Fonseca nos Stories

Virginia Fonseca nos Stories por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca nos Stories por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca nos Stories por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca nos Stories por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca nos Stories por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca nos Stories por Reprodução/Instagram
1 de 6
Virginia Fonseca nos Stories por Reprodução/Instagram

Em vídeo, ela detalhou como tem sido a rotina mais reservada nos últimos dias e pediu desculpas pela ausência. "Gente, eu sumi porque estava assistindo filme com as crianças, depois as crianças foram dormir e aí eu fiquei no cinema assistindo filme. E aí eu esqueci de falar com vocês, desculpa! E agora irei me despedir de vocês porque acordo cedo amanhã, gente", falou.

A influenciadora também falou sobre as programações por causa da chegada do Dia das Mães, comemorado neste domingo (10). "Amanhã tem apresentação da Maria Alice na escola, teve da Flor na segunda, e aí vai ter da Maria Alice amanhã e tem do José depois. Essa semana vai ser todinha das mães e aí domingo é o Dia das Mães mesmo, né? Mas, enfim, está sendo superespecial e estou muito feliz. A da Flor foi linda, tenho certeza que a Maria Alice também vai arrasar. Eu estou ansiosa para ver o 'gordão', o que que ele vai arrumar? O que que ele vai fazer [risos]?", disse, animada.

Rumores de crise entre Vini Jr. e Virginia tomam conta da web

Rumores de crise entre Vini Jr. e Virginia tomam conta da web por Reprodução
Foto publicada por Vini Jr. com Virginia por Reprodução/Instagram
Story de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Alvaro exibe flores que Virginia ganhou de Vini Jr. por Reprodução
As almofadas com fotos do casal não apareceram mais por Reprodução
Virginia assiste ao jogo do Real Madrid em meio a rumores de crise por Reprodução
Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia, Lidia Souza e Duda Freire por Reprodução
Post de Virginia Fonseca após Vini Jr. deletar imagem do casal por Reprodução/Instagram
1 de 9
Rumores de crise entre Vini Jr. e Virginia tomam conta da web por Reprodução

Ela ainda adiantou que pretende compartilhar os momentos com os seguidores. "Vou postar tudo para vocês amanhã, tá? Vai ser um dia agitado, por isso que hoje eu fiquei mais quietinha também, pra dar uma descansada. Então, uma boa noite para vocês, durmam com Deus. Amo vocês demais, obrigada por tudo sempre e até amanhã cedo, se Deus quiser, tá bom? Um beijo, tchau!", completou.

Virginia também publicou um trecho bíblico em suas redes sociais. "O Senhor te guardará de todo mal; Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre", dizia a mensagem.

Os rumores de crise ganharam força na segunda-feira (4), quando Vini Jr apagou um vídeo em que aparecia em um momento de intimidade com a influenciadora. A atitude acabou alimentando ainda mais as especulações de um possível afastamento entre os dois.

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em trend do TikTok com Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca em trend do TikTok com Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia e Vini jr por Reprodução/Redes Sociais
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução / Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução
1 de 35
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram

As suspeitas começaram ainda no fim de semana, após seguidores perceberem mudanças no comportamento de Virginia nas redes. Conhecida por interagir com frequência nas publicações do jogador, ela passou a não curtir nem comentar os posts recentes dele, o que levantou questionamentos entre internautas. Além disso, a influenciadora foi vista em eventos com amigos nos últimos dias, o que também contribuiu para as teorias.

Apesar da repercussão, a assessoria de Virginia já havia negado qualquer problema no relacionamento. "Não temos conhecimento de término de namoro", informou.

Leia mais

Imagem - Anel de diamante, iPhone e até 5 bezerros: os presentes de luxo da neta de Leonardo nos 15 anos

Anel de diamante, iPhone e até 5 bezerros: os presentes de luxo da neta de Leonardo nos 15 anos

Imagem - Robyssão abre o jogo sobre músicas polêmicas sobre as mulheres e revela mudança: ‘A gente vai amadurecendo’

Robyssão abre o jogo sobre músicas polêmicas sobre as mulheres e revela mudança: ‘A gente vai amadurecendo’

Imagem - Estrelas de 'O Diabo Veste Prada 2' parecem não ter envelhecido nada; veja fotos do antes e depois de 20 anos

Estrelas de 'O Diabo Veste Prada 2' parecem não ter envelhecido nada; veja fotos do antes e depois de 20 anos

Tags:

Virginia Virginia Fonseca Vini jr.

Mais recentes

Imagem - Casamento de 23 anos termina após marido se envolver com monge budista e fazer proposta chocante

Casamento de 23 anos termina após marido se envolver com monge budista e fazer proposta chocante
Imagem - Mãe de Virginia posta mensagem enigmática em meio a suposta crise no namoro da filha com Vini Jr: 'Ela vai aguentar'

Mãe de Virginia posta mensagem enigmática em meio a suposta crise no namoro da filha com Vini Jr: 'Ela vai aguentar'
Imagem - Plutão retrógrado começa agora e 4 signos entram em um dos períodos mais decisivos do ano

Plutão retrógrado começa agora e 4 signos entram em um dos períodos mais decisivos do ano