Anel de diamante, iPhone e até 5 bezerros: os presentes de luxo da neta de Leonardo nos 15 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 6 de maio de 2026 às 06:38
Maria Sophia Costa, neta mais velha do cantor Leonardo e filha de Pedro Leonardo com Thais Gebelein, completa 15 anos nesta quarta-feira (6) e tem feito a contagem regressiva para a data em grande estilo. Além da festa grandiosa de R$ 2 milhões que acontecerá nesta noite, inspirada em 'Bridgerton', o que mais chamou atenção foi a lista de presentes recebidos, que reuniu itens de luxo, surpresas inusitadas e escolhas personalizadas feitas por familiares.
Entre os mimos mais curiosos está o presente do avô: cinco bezerros, além de uma quantia em dólar, cujo valor não foi divulgado. Já Poliana Rocha apostou em tecnologia e surpreendeu a aniversariante com um iPhone 17 Pro Max, avaliado no Brasil entre R$ 9.400 e R$ 10.999.
Maria Sophia Costa, neta de Leonardo, ganhou presentes luxuosos de 15 anos
Os tios também investiram em presentes sofisticados. Zé Felipe escolheu um anel de diamante, enquanto João Guilherme presenteou com um Apple Watch. Matheus Vargas seguiu a mesma linha de luxo e deu um colar da marca Tiffany.
Entre as mulheres da família, a variedade chamou atenção. Jéssica Beatriz Costa optou por um frigobar cor-de-rosa, trazendo um toque mais descontraído à lista, enquanto Monyque Isabella Costa escolheu itens de skincare.
A revelação dos presentes aconteceu de forma especial nos dias que antecederam a comemoração. Durante 15 dias, Maria Sophia abriu um presente por dia e compartilhou tudo nas redes sociais. Em cada etapa, ela recebia pistas em cartas e precisava adivinhar quem havia enviado o mimo e o que era, antes de finalmente descobrir a surpresa. A dinâmica transformou a contagem regressiva em uma experiência interativa, acompanhada de perto pelos seguidores.
Festa de 15 anos de Maria Sophia será realizada no Palacete Monte Alegre