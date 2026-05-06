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Anel de diamante, iPhone e até 5 bezerros: os presentes de luxo da neta de Leonardo nos 15 anos

Maria Sophia tem celebrado o aniversário com lista de presentes que mistura luxo, ostentação e escolhas curiosas da família

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de maio de 2026 às 06:38

Maria Sophia ganhou presentes luxuosos de 15 anos Crédito: Reprodução/Instagram @criativyestudio

Maria Sophia Costa, neta mais velha do cantor Leonardo e filha de Pedro Leonardo com Thais Gebelein, completa 15 anos nesta quarta-feira (6) e tem feito a contagem regressiva para a data em grande estilo. Além da festa grandiosa de R$ 2 milhões que acontecerá nesta noite, inspirada em 'Bridgerton', o que mais chamou atenção foi a lista de presentes recebidos, que reuniu itens de luxo, surpresas inusitadas e escolhas personalizadas feitas por familiares.

Entre os mimos mais curiosos está o presente do avô: cinco bezerros, além de uma quantia em dólar, cujo valor não foi divulgado. Já Poliana Rocha apostou em tecnologia e surpreendeu a aniversariante com um iPhone 17 Pro Max, avaliado no Brasil entre R$ 9.400 e R$ 10.999.

Maria Sophia Costa, neta de Leonardo, ganhou presentes luxuosos de 15 anos 1 de 7

Os tios também investiram em presentes sofisticados. Zé Felipe escolheu um anel de diamante, enquanto João Guilherme presenteou com um Apple Watch. Matheus Vargas seguiu a mesma linha de luxo e deu um colar da marca Tiffany.

Entre as mulheres da família, a variedade chamou atenção. Jéssica Beatriz Costa optou por um frigobar cor-de-rosa, trazendo um toque mais descontraído à lista, enquanto Monyque Isabella Costa escolheu itens de skincare.

A revelação dos presentes aconteceu de forma especial nos dias que antecederam a comemoração. Durante 15 dias, Maria Sophia abriu um presente por dia e compartilhou tudo nas redes sociais. Em cada etapa, ela recebia pistas em cartas e precisava adivinhar quem havia enviado o mimo e o que era, antes de finalmente descobrir a surpresa. A dinâmica transformou a contagem regressiva em uma experiência interativa, acompanhada de perto pelos seguidores.