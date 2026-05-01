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Poliana Rocha reage a polêmicas envolvendo filhos de Leonardo e resposta chama atenção

Influenciadora responde seguidor nas redes e fala também sobre estado de saúde do cantor

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 1 de maio de 2026 às 15:42

Poliana Rocha com olho inchado
Poliana Rocha com olho inchado Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Poliana Rocha voltou a repercutir nas redes sociais após responder de forma direta a uma pergunta sobre as polêmicas envolvendo os filhos do cantor Leonardo.

Durante uma interação com seguidores, na última quinta-feira (30), ela foi questionada se os conflitos entre os herdeiros do artista afetavam seu casamento. Sem rodeios, respondeu: “Não!!! Deus me livre do problema que não é meu”.

Poliana Rocha

Poliana Rocha por Reprodução/Instagram
Poliana Rocha por Reprodução/Redes Sociais
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Zé Felipe, Leonardo e Poliana Rocha por Reprodução
Poliana Rocha com olho inchado por Reprodução/Instagram
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
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Poliana Rocha fez publicação nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Natal dos Famosos 2025: Zé Felipe, Ana Castela, Leonardo e Poliana Rocha por Reprodução/Redes Sociais
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Poliana Rocha por Reprodução/Instagram

A declaração rapidamente chamou atenção e gerou comentários entre internautas.

Leonardo é pai de seis filhos: Zé Felipe, Pedro Leonardo, Monyque Isabella, Jéssica Beatriz, Matheus Vargas e João Guilherme.

Além da resposta sobre a família, Poliana também falou sobre o estado de saúde do marido após um acidente de barco. Segundo ela, o cantor está em recuperação e evoluindo bem.

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“Melhorando cada dia mais, o roxo que é um pouquinho mais demorado para sumir”, escreveu.

A influenciadora ainda descreveu como reage em situações como essa. “Um misto de preocupação, proteção e um leve desespero momentâneo”, afirmou.

As declarações reforçam o posicionamento direto de Poliana nas redes e mostram como ela lida com questões familiares e pessoais expostas ao público.

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