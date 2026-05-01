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Poliana Rocha reage a polêmicas envolvendo filhos de Leonardo e resposta chama atenção

Influenciadora responde seguidor nas redes e fala também sobre estado de saúde do cantor

Fernanda Varela

Publicado em 1 de maio de 2026 às 15:42

Poliana Rocha com olho inchado Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Poliana Rocha voltou a repercutir nas redes sociais após responder de forma direta a uma pergunta sobre as polêmicas envolvendo os filhos do cantor Leonardo.

Durante uma interação com seguidores, na última quinta-feira (30), ela foi questionada se os conflitos entre os herdeiros do artista afetavam seu casamento. Sem rodeios, respondeu: “Não!!! Deus me livre do problema que não é meu”.

Poliana Rocha 1 de 30

A declaração rapidamente chamou atenção e gerou comentários entre internautas.

Leonardo é pai de seis filhos: Zé Felipe, Pedro Leonardo, Monyque Isabella, Jéssica Beatriz, Matheus Vargas e João Guilherme.

Além da resposta sobre a família, Poliana também falou sobre o estado de saúde do marido após um acidente de barco. Segundo ela, o cantor está em recuperação e evoluindo bem.

“Melhorando cada dia mais, o roxo que é um pouquinho mais demorado para sumir”, escreveu.

A influenciadora ainda descreveu como reage em situações como essa. “Um misto de preocupação, proteção e um leve desespero momentâneo”, afirmou.