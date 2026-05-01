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BTS esgota estádios nos EUA e eleva a expectativa para apresentações em São Paulo

Retorno do grupo de k-pop após o serviço militar traz formato com canções surpresa para a era "Arirang"

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 1 de maio de 2026 às 16:34

BTS no MV de 2.0
BTS no MV de 2.0 Crédito: Divulgação

A cidade de Tampa, na Flórida, marcou o início da etapa norte-americana da turnê mundial "Arirang", que simboliza o retorno do BTS aos Estados Unidos após quatro anos da última passagem, em Las Vegas, antes de o grupo ir para o serviço militar obrigatório. Entre os dias 25 e 28 de abril, diante de um público de 60 mil pessoas em estádios lotados, os integrantes expressaram entusiasmo no palco do Raymond James Stadium.

Durante a noite de abertura, o líder Kim Nam-joon, também conhecido como RM, traduziu o sentimento de reencontro com os fãs. “Você nunca pode imaginar o quanto senti a sua falta”, declarou o artista. Ele ainda completou perguntando ao público: “Como estão suas vidas? Alguma boa notícia? Alguma má notícia?”.

O carinho foi retribuído pelos ARMYs, nome pelo qual os fãs do grupo são chamados, que levaram faixas destacando a importância daquele momento no primeiro dia de show, em 25 de abril. A série de três apresentações esgotadas nos Estados Unidos serviu de termômetro para os próximos destinos da turnê, especialmente para o Brasil, onde os cantores têm apresentações marcadas em São Paulo para os dias 28, 30 e 31 de outubro.

BTS na era Arirang

BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
Termômetro marcando 10 graus por Arquivo Agência Brasil
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BTS, turnê Arirang por Reprodução

Para os fãs, um dos pontos altos da era "Arirang" tem sido o momento das músicas surpresa. Desde a estreia em Goyang, na Coreia do Sul, o grupo inclui duas canções extras que mudam a cada noite. Em Tampa, as combinações fora da setlist principal foram as seguintes:

Primeiro show (25/04): “Permission to Dance” e “Magic Shop”;

Segundo show (26/04): “Boy With Luv” e “Pied Piper”;

Terceiro show (28/04): “Life Goes On” e “Silver Spoon (Baepsae)”.

A turnê "Arirang" celebra o retorno oficial do BTS após o cumprimento do serviço militar obrigatório. O septeto já passou por palcos da Coreia do Sul e do Japão e, após os shows de Tampa, agora segue a agenda para El Paso, no Texas, em 2 e 3 de maio. Em seguida, os músicos fazem apresentações nos dias 7, 9 e 10 de maio no México, retornando ao território norte-americano para shows em Stanford, na Califórnia, e Paradise, em Nevada, entre os dias 16 e 28 de maio.

Após a conclusão em Nevada, a turnê mundial percorre países como Coreia do Sul, Espanha, Bélgica, Inglaterra, Alemanha e França, retornando novamente aos Estados Unidos em agosto.

No Brasil, os shows acontecem no MorumBIS, o Estádio do Morumbi, em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro, com ingressos esgotados em todos os setores.

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Tags:

Brasil Shows Turnê Estados Unidos Bts bts na era Arirang

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