MÚSICA

BTS esgota estádios nos EUA e eleva a expectativa para apresentações em São Paulo

Retorno do grupo de k-pop após o serviço militar traz formato com canções surpresa para a era "Arirang"

Kamila Macedo

Publicado em 1 de maio de 2026 às 16:34

BTS no MV de 2.0 Crédito: Divulgação

A cidade de Tampa, na Flórida, marcou o início da etapa norte-americana da turnê mundial "Arirang", que simboliza o retorno do BTS aos Estados Unidos após quatro anos da última passagem, em Las Vegas, antes de o grupo ir para o serviço militar obrigatório. Entre os dias 25 e 28 de abril, diante de um público de 60 mil pessoas em estádios lotados, os integrantes expressaram entusiasmo no palco do Raymond James Stadium.

Durante a noite de abertura, o líder Kim Nam-joon, também conhecido como RM, traduziu o sentimento de reencontro com os fãs. “Você nunca pode imaginar o quanto senti a sua falta”, declarou o artista. Ele ainda completou perguntando ao público: “Como estão suas vidas? Alguma boa notícia? Alguma má notícia?”.

O carinho foi retribuído pelos ARMYs, nome pelo qual os fãs do grupo são chamados, que levaram faixas destacando a importância daquele momento no primeiro dia de show, em 25 de abril. A série de três apresentações esgotadas nos Estados Unidos serviu de termômetro para os próximos destinos da turnê, especialmente para o Brasil, onde os cantores têm apresentações marcadas em São Paulo para os dias 28, 30 e 31 de outubro.

BTS na era Arirang 1 de 17

Para os fãs, um dos pontos altos da era "Arirang" tem sido o momento das músicas surpresa. Desde a estreia em Goyang, na Coreia do Sul, o grupo inclui duas canções extras que mudam a cada noite. Em Tampa, as combinações fora da setlist principal foram as seguintes:

Primeiro show (25/04): “Permission to Dance” e “Magic Shop”;

Segundo show (26/04): “Boy With Luv” e “Pied Piper”;

Terceiro show (28/04): “Life Goes On” e “Silver Spoon (Baepsae)”.

A turnê "Arirang" celebra o retorno oficial do BTS após o cumprimento do serviço militar obrigatório. O septeto já passou por palcos da Coreia do Sul e do Japão e, após os shows de Tampa, agora segue a agenda para El Paso, no Texas, em 2 e 3 de maio. Em seguida, os músicos fazem apresentações nos dias 7, 9 e 10 de maio no México, retornando ao território norte-americano para shows em Stanford, na Califórnia, e Paradise, em Nevada, entre os dias 16 e 28 de maio.

Após a conclusão em Nevada, a turnê mundial percorre países como Coreia do Sul, Espanha, Bélgica, Inglaterra, Alemanha e França, retornando novamente aos Estados Unidos em agosto.