Nora de Ronaldinho Gaúcho expõe investidas de famosa para o marido e desabafa: 'Vai ver a errada sou eu'

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Kamila Macedo
Publicado em 1 de maio de 2026 às 15:34
A influenciadora Giovanna Buscacio manifestou sua indignação nas redes sociais na última quinta-feira (30) ao descobrir mensagens de uma mulher famosa no celular de seu marido, o jogador João Mendes. Sem revelar a identidade, a influenciadora relatou que a pessoa acumula quase 20 milhões de seguidores e estava enviando mensagens privadas, sem retorno, ao filho único de Ronaldinho Gaúcho.
Giovanna é casada com João e mãe de Teresa, que completará um ano em maio. Na legenda da publicação, a esposa do atleta não poupou críticas à postura da famosa.
"O que leva uma mulher com quase 20 milhões de seguidores mandar uma mensagem no direct às 21:45 da noite para um homem nitidamente casado e com uma filha?", questionou Giovanna. "Vai ver a errada sou eu de achar que algumas pessoas perderam mesmo a noção", ironizou a influenciadora.
Giovanna Buscacio
O casal assumiu publicamente o relacionamento em outubro de 2022. Em junho de 2024, Giovanna se mudou para a Espanha para ficar próxima de João, na época em que o atleta atuava como ponta do Barcelona. No mesmo ano, em dezembro, os dois anunciaram a primeira gravidez.
A mudança para a Inglaterra, no Reino Unido, ocorreu em setembro de 2024, quando o jogador assinou contrato com o Burnley. Atualmente, a família ainda reside em terras britânicas, uma vez que o atleta agora defende a camisa do Hull City.
João Mendes, filho de Ronaldinho Gaúcho
Vale lembrar que a irmã de Giovanna, Giullia Buscacio, integrou recentemente o elenco da série “Os Donos do Jogo” (2025), da Netflix, e interpretou Sandra no remake de “Renascer” (2024).