POLÊMICA

Nora de Ronaldinho Gaúcho expõe investidas de famosa para o marido e desabafa: 'Vai ver a errada sou eu'

Giovanna Buscacio criticou a postura da mulher que enviou mensagens no direct para o atleta João Mendes

Kamila Macedo

Publicado em 1 de maio de 2026 às 15:34

João Mendes e Giovanna Buscacio estão juntos publicamente desde 2022 Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Giovanna Buscacio manifestou sua indignação nas redes sociais na última quinta-feira (30) ao descobrir mensagens de uma mulher famosa no celular de seu marido, o jogador João Mendes. Sem revelar a identidade, a influenciadora relatou que a pessoa acumula quase 20 milhões de seguidores e estava enviando mensagens privadas, sem retorno, ao filho único de Ronaldinho Gaúcho.

Giovanna é casada com João e mãe de Teresa, que completará um ano em maio. Na legenda da publicação, a esposa do atleta não poupou críticas à postura da famosa.

"O que leva uma mulher com quase 20 milhões de seguidores mandar uma mensagem no direct às 21:45 da noite para um homem nitidamente casado e com uma filha?", questionou Giovanna. "Vai ver a errada sou eu de achar que algumas pessoas perderam mesmo a noção", ironizou a influenciadora.

Giovanna Buscacio 1 de 12

O casal assumiu publicamente o relacionamento em outubro de 2022. Em junho de 2024, Giovanna se mudou para a Espanha para ficar próxima de João, na época em que o atleta atuava como ponta do Barcelona. No mesmo ano, em dezembro, os dois anunciaram a primeira gravidez.

A mudança para a Inglaterra, no Reino Unido, ocorreu em setembro de 2024, quando o jogador assinou contrato com o Burnley. Atualmente, a família ainda reside em terras britânicas, uma vez que o atleta agora defende a camisa do Hull City.

João Mendes, filho de Ronaldinho Gaúcho 1 de 12