COMEMORAÇÃO

Neta de Leonardo celebra 15 anos com festa de R$ 2 milhões inspirada em 'Bridgerton'

A celebração acontece em Piracicaba na quarta-feira (6) e promete reunir família Costa

Kamila Macedo

Publicado em 5 de maio de 2026 às 19:58

Maria Sophia, neta do cantor Leonardo, completa 15 anos nesta quarta-feira (5) Crédito: Reprodução

Os preparativos para a festa de 15 anos de Maria Sophia Costa, neta do cantor Leonardo, estão a todo vapor. Para celebrar a data, a filha de Pedro Leonardo e Thais Gebelein ganhará uma recepção luxuosa nesta quarta-feira (6), no Palacete Monte Alegre, em Piracicaba, interior de São Paulo.

Com investimento de R$ 2 milhões, segundo informações do Gshow, a festa tem como inspiração a série “Bridgerton”. O tema dita a estética da decoração e de toda a ambientação do recinto. Planejado há cerca de um ano, o evento promete impressionar pela riqueza de detalhes.

Maria Sophia vem compartilhando os bastidores da celebração, incluindo um curta-metragem utilizado para anunciar a data. A superprodução contou com equipe de filmagem, cenografia elaborada, maquiagem profissional e personagens caracterizados da Era da Regência britânica, período em que se passa a obra que inspirou o tema.

Outro detalhe revelado foram os convites, divididos em quatro modelos: um para os valsantes meninos, outro para as valsantes meninas, um exclusivo para familiares (pais e avós de Sophia) e um para os convidados em geral.

O item para os convidados consiste em uma caixa com uma aquarela desenhada especialmente para a ocasião em seu interior. No convite, há uma pena e um pergaminho feito à mão com caligrafia dourada. Os convites das valsantes meninas seguem a mesma proposta, mas incluem uma pulseira riviera e um espelho com as iniciais de cada jovem. Para os valsantes meninos, o kit traz uma gravata e espumante sem álcool. Já o modelo destinado aos familiares é o mais completo, reunindo o pergaminho, a pena, a joia, o espelho, a gravata e a bebida.

Entre os confirmados está toda a família Costa, de acordo com a própria Maria Sophia. A lista inclui nomes como o avô Leonardo e os tios Zé Felipe e João Guilherme.

Festa de 15 anos de Maria Sophia será realizada no Palacete Monte Alegre 1 de 15

Para antecipar a comemoração, Thais Gebelein organizou uma dinâmica inspirada no “Calendário do Advento”. Na brincadeira, a debutante sorteia um número e recebe, durante os 15 dias que antecedem o aniversário, presentes de pessoas especiais. Três mimos chamaram a atenção dos internautas: os enviados pelos tios, Zé Felipe e João Guilherme, e pelo avô, Leonardo.

Maria Sophia registrou a abertura dos pacotes em suas redes sociais. No quinto dia, Zé Felipe presenteou a sobrinha com um anel de diamantes, estimado em R$ 280 mil. Na carta, o cantor reforçou: “O primeiro a gente nunca esquece. Não aceite menos do que isso, tá?”. A jovem celebrou na legenda: “Elevou o nível, viu?”.