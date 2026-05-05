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Famosos prestam homenagens a Zau O Pássaro após falecimento do cantor

Izac Bruno Coni Silva, cantor de pagode, faleceu na última segunda-feira (4) após acidente em Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 5 de maio de 2026 às 16:34

Zau O Pássaro fez parceria musical com Xanddy Harmonia
Zau O Pássaro fez parceria musical com Xanddy Harmonia Crédito: Divulgação

Zau O Pássaro faleceu na última segunda-feira (4), após seu carro colidir com a traseira de um caminhão no km 436 da BR-116, em Feira de Santana. A morte precoce do cantor de pagode, de 27 anos, comoveu artistas como Xanddy, Carla Perez, Péricles e Igor Kannário, que prestaram as últimas homenagens ao jovem.

Xanddy, que colaborou com Zau na faixa “A Música do Carnaval”, lançada em janeiro deste ano, publicou um vídeo acompanhado de uma mensagem póstuma: "Muito difícil de acreditar, mas é verdade! Faça um voo lindo, Zau, que o Pai te receba. Agradeço a Deus pela oportunidade, mesmo que breve, de ter estado contigo e cantado com você a música que tanto queria! Menino doce, cheio de vida e com tanto ainda a nos oferecer com seu talento… Descanse em paz, querido amigo. Que o Senhor Jesus fortaleça toda a família! Mais um dia de luto para o nosso pagode da Bahia”.

Os dois chegaram a dividir o trio elétrico em fevereiro, durante o Carnaval. Na ocasião, Zau divulgava a parceria no circuito por meio de panfletos quando foi avistado por Xanddy, que o convidou para subir e participar da folia.

Carla Perez também manifestou pesar nos comentários da publicação: "Ainda sem acreditar. Que o Zau voe para os braços do Pai e descanse em paz. Que o nosso Senhor console os nossos corações, em especial de toda a família”. O cantor Péricles também lamentou a perda: "Meu Deus… Receba este ser no mais alto dos céus”.

Cantor Zau O Pássaro

Cantor Zau O Pássaro por Divulgação
Cantor Zau O Pássaro por Reprodução
Cantor Zau O Pássaro por Divulgação
Morre o cantor Zau O Pássaro em grave acidente na BR-116 em Feira de Santana por Web
Morre o cantor Zau O Pássaro em grave acidente na BR-116 em Feira de Santana por Web
Morre o cantor Zau O Pássaro em grave acidente na BR-116 em Feira de Santana por Web
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Cantor Zau O Pássaro por Divulgação

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A distribuidora Som Music, com a qual Zau mantinha contrato desde março, emitiu um comunicado oficial: "Seu legado permanecerá vivo através da sua música e das lembranças que deixou em nossos corações".

O cantor e ex-deputado Igor Kannário também se manifestou sobre a morte do artista. Em junho de 2025, a Justiça havia proibido Izac Bruno (Zau) de utilizar o sobrenome 'Kannário', sob pena de multa de R$ 100 mil. No entanto, diante da fatalidade, Kannário deixou as divergências de lado. "É preciso lembrar daquilo que nos une como pessoas", declarou Anderson (nome de batismo de Kannário), enviando condolências aos fãs e familiares.

Izac Bruno Coni, natural de Conceição do Almeida, se tornou um fenômeno pela semelhança de seu timbre vocal com o de Igor Kannário, o 'Príncipe do Gueto'. O artista trilhava sua trajetória na música e, horas antes do acidente, comemorava um show com ingressos esgotados em Barreiras.

O acidente ocorreu por volta das 7h20, quando o veículo em que Zau estava colidiu com a lateral de um caminhão carregado de televisores que estava parado no acostamento. O impacto foi fatal para o cantor, que ficou preso às ferragens. O corpo de Zau foi sepultado na tarde desta terça-feira (5), em sua cidade natal.

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