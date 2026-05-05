LUTO

Igor Kannário se pronuncia sobre morte de Zau O Pássaro: 'Somos seres humanos'

Zau, que enfrentou disputa judicial com o ídolo, deixa esposa e duas filhas pequenas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de maio de 2026 às 11:33

Igor Kannário processou Zau por uso indevido do nome artístico Crédito: Reprodução/Divulgação

O cantor Zau O Pássaro faleceu na última segunda-feira (4), e nesta terça-feira (5), o cantor e ex-deputado Igor Kannário se manifestou oficialmente sobre a morte do jovem artista de 27 anos.

Em junho de 2025, a Justiça havia proibido Izac Bruno (Zau) de usar o sobrenome 'Kannário', sob pena de uma multa de R$ 100 mil. No entanto, diante da fatalidade na BR-116, em Feira de Santana, Kannário deixou as diferenças de lado. "É preciso lembrar daquilo que nos une como pessoas", declarou Anderson (nome de batismo de Kannário), enviando forças aos fãs e à família.

Cantor Zau O Pássaro 1 de 6

Zau estava vivendo o melhor momento de sua trajetória. Natural de Conceição do Almeida, ele já tinha conquistado o respeito de gigantes como Xanddy Harmonia, com quem gravou o hit 'A Música do Carnaval'. O sucesso era tanto que, horas antes do acidente, ele comemorava um show de ingressos esgotados em Barreiras.

O acidente aconteceu por volta das 7h, quando o carro em que Zau estava, acompanhado de sua equipe, colidiu com a lateral de um caminhão parado no acostamento. O impacto foi fatal para o cantor, que ficou preso às ferragens. O sepultamento ocorre hoje em sua cidade natal.

Três pessoas que estavam no veículo sobreviveram ao acidente. O cenário é delicado, um dos integrantes da equipe segue internado em estado grave na UTI, enquanto outros dois permanecem sob cuidados médicos em Feira de Santana.