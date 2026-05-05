ASTROLOGIA

Abundância destrava de vez para esses 4 signos hoje (5 de maio) e muda todo o rumo da semana

Energia do dia cobra foco e maturidade, mas entrega sorte real para quem fizer o que precisa ser feito

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de maio de 2026 às 11:00

Signos e abundância Crédito: Imagem gerada por IA

A terça-feira, 5 de maio, chega com uma virada prática e direta: a abundância aparece, mas não vem de atalhos. Com a entrada da Lua em Capricórnio, o dia favorece quem sabe priorizar, assumir responsabilidades e cortar distrações. É menos sobre emoção e mais sobre estratégia. Para quatro signos, isso se traduz em oportunidades concretas de crescimento, especialmente no trabalho e nas finanças. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: A abundância chega através de conexões. Parcerias, trocas e até ajuda inesperada de alguém podem destravar algo que você não conseguiria sozinho. O dia pede menos orgulho e mais abertura. Quando você aceita apoio, tudo flui mais rápido.

Dica cósmica: dividir o caminho pode te levar mais longe do que insistir em fazer tudo sozinho.

Famosos do signo de Gêmeos 1 de 16

Virgem: Sua dedicação vira sorte. Mesmo tarefas que antes pareciam cansativas ganham outro significado agora. Você entra num ritmo produtivo que atrai reconhecimento e resultados. O segredo está em encarar desafios como vitrine do seu potencial.

Dica cósmica: trate cada tarefa como uma chance de mostrar do que você é capaz.

Famosos do signo de Virgem 1 de 16

Sagitário: A abundância vem da organização. Pequenos ajustes no seu ambiente ou rotina fazem uma diferença enorme. Ao simplificar o que está ao seu redor, você libera espaço para oportunidades reais aparecerem.

Dica cósmica: menos bagunça externa, mais clareza interna.

Famosos do signo de Sagitário 1 de 16

Peixes: Conexões certas abrem portas. Conversas, contatos e até redes sociais podem te aproximar de algo importante para o seu crescimento. O dia favorece aprender com quem já está onde você quer chegar.

Dica cósmica: se aproxime de quem inspira a sua evolução.