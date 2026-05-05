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Abundância destrava de vez para esses 4 signos hoje (5 de maio) e muda todo o rumo da semana

Energia do dia cobra foco e maturidade, mas entrega sorte real para quem fizer o que precisa ser feito

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de maio de 2026 às 11:00

Signos e abundância
Signos e abundância Crédito: Imagem gerada por IA

A terça-feira, 5 de maio, chega com uma virada prática e direta: a abundância aparece, mas não vem de atalhos. Com a entrada da Lua em Capricórnio, o dia favorece quem sabe priorizar, assumir responsabilidades e cortar distrações. É menos sobre emoção e mais sobre estratégia. Para quatro signos, isso se traduz em oportunidades concretas de crescimento, especialmente no trabalho e nas finanças. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

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Gêmeos: A abundância chega através de conexões. Parcerias, trocas e até ajuda inesperada de alguém podem destravar algo que você não conseguiria sozinho. O dia pede menos orgulho e mais abertura. Quando você aceita apoio, tudo flui mais rápido.

Dica cósmica: dividir o caminho pode te levar mais longe do que insistir em fazer tudo sozinho.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
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Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação

Virgem: Sua dedicação vira sorte. Mesmo tarefas que antes pareciam cansativas ganham outro significado agora. Você entra num ritmo produtivo que atrai reconhecimento e resultados. O segredo está em encarar desafios como vitrine do seu potencial.

Dica cósmica: trate cada tarefa como uma chance de mostrar do que você é capaz.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
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Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Sagitário: A abundância vem da organização. Pequenos ajustes no seu ambiente ou rotina fazem uma diferença enorme. Ao simplificar o que está ao seu redor, você libera espaço para oportunidades reais aparecerem.

Dica cósmica: menos bagunça externa, mais clareza interna.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
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Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

Peixes: Conexões certas abrem portas. Conversas, contatos e até redes sociais podem te aproximar de algo importante para o seu crescimento. O dia favorece aprender com quem já está onde você quer chegar.

Dica cósmica: se aproxime de quem inspira a sua evolução.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
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Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

Tags:

Signo Gêmeos Virgem Sagitário Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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