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Touro, Libra, Sagitário e Peixes recebem um aviso do Universo hoje (5 de maio) e a mudança não pode mais ser adiada

Um recado direto chega para expor erros, quebrar padrões e forçar decisões que já passaram da hora

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de maio de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo
Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 5 de maio, o universo não trabalha com sutileza. O que precisa ser visto aparece, o que foi ignorado ganha destaque e certas verdades ficam impossíveis de contornar. Existe um clima de virada que pressiona por atitudes mais conscientes e menos automáticas. Para quatro signos, esse momento funciona como um divisor claro entre continuar repetindo padrões ou finalmente mudar de direção. Não é confortável, mas é necessário, e pode redefinir muita coisa daqui pra frente. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Touro: Você percebe que passou do ponto em alguma situação ou, ao contrário, deixou de agir quando deveria. Esse incômodo vira um gatilho poderoso para mudança. Informações chegam rápido, conversas revelam verdades e você entende que não dá mais para manter o mesmo comportamento. Existe uma oportunidade real de evolução aqui, mas ela exige humildade para reconhecer onde você precisa melhorar.

Dica cósmica: Aceitar uma verdade desconfortável agora evita um problema muito maior depois.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas por Shutterstock
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas por Shutterstock
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante por Shutterstock
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
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Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

Libra: Algo que alguém diz mexe com você mais do que deveria, e isso não é por acaso. Existe um recado escondido nessa situação, mostrando que talvez você tenha se fechado demais ou ignorado pontos importantes. Ao se permitir escutar de verdade, você abre espaço para uma mudança interna significativa que pode melhorar relações e decisões.

Dica cósmica: Nem toda crítica é ataque, algumas são exatamente o empurrão que você precisava.

Viagens que são a cara de Libra

Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock
Kyoto (Japão) – Estética e serenidade por Shutterstock
Viena (Áustria) – Elegância e tradição artística por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Paisagens suaves e relaxantes por Shutterstock
Florianópolis (SC) – Beleza natural e estilo de vida equilibrado por Shutterstock
Goiânia (GO) – Vida urbana agradável e organizada por Shutterstock
Olinda (PE) – Arte, cores e cultura por Shutterstock
Paraty (RJ) – Harmonia entre história e natureza por Shutterstock
Paris (França) – Estética, arte e romantismo por Shutterstock
Florença (Itália) – Beleza clássica e cultura por Shutterstock
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Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock

Sagitário: O universo não suaviza aqui, ele mostra claramente o que não funciona mais. Um hábito, uma escolha ou até uma forma de pensar chega ao limite e pede corte imediato. Você percebe que continuar insistindo nisso só está te desgastando. A boa notícia é que, ao reconhecer isso, você ganha força para mudar de vez e seguir mais leve.

Dica cósmica: O que você insiste em manter pode ser exatamente o que está te impedindo de avançar.

Viagens que são a cara de Sagitário

Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock
Lençóis Maranhenses (MA) – Paisagens amplas e únicas por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Liberdade e espírito aventureiro por Shutterstock
Chiang Mai (Tailândia) – Cultura local, natureza e sensação de descoberta por Shutterstock
São Thomé das Letras (MG) – Exploração, curiosidade e novos olhares por Shutterstock
Manaus (AM) – Contato com culturas diferentes por Shutterstock
Vale Sagrado dos Incas (Peru) – História, trilhas e expansão cultural por Shutterstock
Cidade do Cabo (África do Sul) – Natureza diversa e espírito explorador por Shutterstock
Great Ocean Road (Austrália) – Estrada cênica, liberdade e paisagens amplas por Shutterstock
Deserto do Saara, região de Merzouga (Marrocos) – Imensidão e experiência transformadora por Shutterstock
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Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock

Peixes: O recado pode vir de forma mais sutil, mas não menos intensa. Intuições, sonhos ou até pensamentos repetitivos começam a apontar para algo que você vem evitando encarar. Existe um padrão emocional ou situação mal resolvida pedindo atenção urgente. Quanto mais você tenta ignorar, mais forte o sinal fica.

Dica cósmica: Quando algo se repete dentro de você, não é coincidência, é um chamado para mudança.

Viagens que são a cara de Peixes

Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock
Santorini (Grécia) – Beleza e sensibilidade por Shutterstock
Maldivas – Sonho, silêncio e contemplação por Shutterstock
Praia do Rosa (SC) – Paisagem sensível e clima introspectivo por Shutterstock
Arraial do Cabo (RJ) – Água cristalina e calma por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Conexão emocional com a natureza por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Atmosfera leve e contemplativa por Shutterstock
Lago Bled (Eslovênia) – Atmosfera onírica e contemplativa por Shutterstock
Ilhabela (SP) – Mar, natureza e introspecção por Shutterstock
Veneza (Itália) – Romantismo e imaginação por Shutterstock
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Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock

Tags:

Signo Touro Libra Sagitário Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

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