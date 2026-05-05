Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hoje (5 de maio) pode virar o jogo de um jeito silencioso e decisivo, mas só quem souber esperar o momento certo vai sair na frente

A primeira metade do dia testa sua paciência, enquanto a segunda abre caminhos que podem mudar decisões importantes em carreira, amor e dinheiro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de maio de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 5 de maio, começa com um ritmo mais emocional e até confuso, pedindo cautela antes de qualquer decisão importante. Ao longo do dia, a energia muda de forma clara, trazendo mais foco, confiança e direção. A chave está em não forçar respostas cedo demais. Quem respeitar o tempo das coisas tende a aproveitar melhor as oportunidades que surgem depois. Veja a previsão do site "The Economic Times".

Leia mais

Imagem - Plutão retrógrado começa e acende alerta: como cada signo é impactado nesta semana decisiva de maio

Plutão retrógrado começa e acende alerta: como cada signo é impactado nesta semana decisiva de maio

Imagem - Nada fica como antes: 3 signos entram na fase mais leve e positiva de maio até o fim do mês

Nada fica como antes: 3 signos entram na fase mais leve e positiva de maio até o fim do mês

Imagem - Esses 5 signos finalmente vivem uma virada no amor e veem os relacionamentos melhorarem até o fim de maio

Esses 5 signos finalmente vivem uma virada no amor e veem os relacionamentos melhorarem até o fim de maio

Áries: Hoje começa com certa inquietação e dificuldade de tomar decisões rápidas, principalmente no trabalho. Evite agir por impulso nas primeiras horas. Ao longo do dia, a clareza aumenta e você consegue assumir o controle com mais segurança. No amor, conversas podem começar tensas, mas se resolvem com sinceridade. Dica cósmica: Espere o momento certo antes de agir, ele chega.

Touro: Hoje pede paciência com outras pessoas, especialmente em ambientes profissionais. Mal-entendidos podem surgir cedo, mas a situação melhora conforme você se posiciona com mais firmeza. No amor, evite guardar tudo para si. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido na hora.

Gêmeos: Hoje começa com pressão e excesso de tarefas, o que pode gerar ansiedade. Organize prioridades e evite se dispersar. A partir da tarde, sua comunicação flui melhor e abre portas importantes. Dica cósmica: Foco no essencial muda tudo.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: Hoje pode trazer sensibilidade mais alta, afetando decisões importantes. Não leve tudo para o lado pessoal. Com o passar das horas, você ganha mais estabilidade emocional e consegue agir com mais clareza. Dica cósmica: Emoção não precisa comandar todas as escolhas.

Leão: Hoje começa mais introspectivo do que o normal, com vontade de se afastar de conflitos. Isso é positivo. Use esse tempo para observar antes de agir. Depois, sua confiança volta com força total. Dica cósmica: Saber recuar também é poder.

Virgem: Hoje exige atenção com detalhes e comunicação, especialmente no trabalho. Pequenos erros podem virar grandes dores de cabeça se forem ignorados. No amor, escute mais antes de responder. Dica cósmica: Clareza evita desgaste desnecessário.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Libra: Hoje pode trazer dúvidas sobre decisões importantes, principalmente ligadas a dinheiro e carreira. Evite pressa. A partir da tarde, tudo começa a fazer mais sentido. Dica cósmica: Decisão boa é decisão bem pensada.

Escorpião: Hoje começa intenso, com emoções à flor da pele e tendência a reagir de forma mais impulsiva. Respire antes de qualquer resposta. Com o tempo, você retoma o controle. Dica cósmica: Nem toda reação precisa ser imediata.

Sagitário: Hoje pede mais cautela com expectativas. Nem tudo vai acontecer no seu tempo, e isso pode gerar frustração. Ajuste o ritmo e observe mais. O dia melhora quando você desacelera. Dica cósmica: Paciência também é estratégia.

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
1 de 13
Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Capricórnio: Hoje pode trazer questionamentos internos sobre próximos passos, especialmente no trabalho. Não se cobre respostas imediatas. Ao longo do dia, a direção fica mais clara. Dica cósmica: Confie no processo, não só no resultado.

Aquário: Hoje começa com certa pressão externa, principalmente em relação a responsabilidades. Evite decisões impulsivas. A partir da tarde, você encontra soluções mais inteligentes. Dica cósmica: Ideias boas precisam de tempo para amadurecer.

Peixes: Hoje traz uma mistura de sensibilidade e intuição, mas cuidado para não confundir percepção com insegurança. Espere antes de tirar conclusões. O dia evolui melhor do que começa. Dica cósmica: Nem tudo que parece é definitivo.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Luis vence Prova do Tô Fora, deixa o Trampo e garante vaga na Casa do Patrão

Luis vence Prova do Tô Fora, deixa o Trampo e garante vaga na Casa do Patrão
Imagem - Três Graças: Arminda é presa após tentar matar bebê ao empurrar carrinho escada abaixo

Três Graças: Arminda é presa após tentar matar bebê ao empurrar carrinho escada abaixo
Imagem - Priscila Fantin chama atenção ao surgir no hospital e detalha motivo da internação

Priscila Fantin chama atenção ao surgir no hospital e detalha motivo da internação