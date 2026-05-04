NOVELA DAS 9

Três Graças: Arminda é presa após tentar matar bebê ao empurrar carrinho escada abaixo

Vilã de Grazi Massafera é detida por tentativa de homicídio em cena que muda o rumo da novela

Heider Sacramento

Publicado em 4 de maio de 2026 às 22:58

Arminda é presa após empurrar carrinho de bebê e tentar crime em Três Graças Crédito: Reprodução

O capítulo desta segunda-feira (4) de Três Graças entregou uma das sequências mais tensas da novela até agora, com direito a crime, desespero e prisão em flagrante. A vilã Arminda, interpretada por Grazi Massafera, ultrapassa todos os limites ao tentar se livrar da filha de Joélly em uma cena que deve impactar o público.

Tudo acontece de forma rápida. Em um momento de frieza, Arminda empurra o carrinho da bebê escada abaixo, colocando a vida da criança em risco. A situação só não termina em tragédia porque Raul consegue agir a tempo e salvar a filha, interrompendo o pior desfecho possível.

Arminda em Três Graças 1 de 4

A partir daí, a tensão muda de lado. Ao perceber que o plano falhou, Arminda tenta fugir, mas não vai longe. Quem assume o controle da situação é Juquinha, que reage imediatamente e dá voz de prisão à vilã, enquadrando o crime como tentativa de homicídio.