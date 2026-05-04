Três Graças: Arminda é presa após tentar matar bebê ao empurrar carrinho escada abaixo

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Heider Sacramento
Publicado em 4 de maio de 2026 às 22:58
O capítulo desta segunda-feira (4) de Três Graças entregou uma das sequências mais tensas da novela até agora, com direito a crime, desespero e prisão em flagrante. A vilã Arminda, interpretada por Grazi Massafera, ultrapassa todos os limites ao tentar se livrar da filha de Joélly em uma cena que deve impactar o público.
Tudo acontece de forma rápida. Em um momento de frieza, Arminda empurra o carrinho da bebê escada abaixo, colocando a vida da criança em risco. A situação só não termina em tragédia porque Raul consegue agir a tempo e salvar a filha, interrompendo o pior desfecho possível.
Arminda em Três Graças
A partir daí, a tensão muda de lado. Ao perceber que o plano falhou, Arminda tenta fugir, mas não vai longe. Quem assume o controle da situação é Juquinha, que reage imediatamente e dá voz de prisão à vilã, enquadrando o crime como tentativa de homicídio.
Mesmo diante da gravidade, Arminda ainda tenta se justificar e negar responsabilidade, mas a estratégia não funciona. A personagem acaba algemada, marcando uma virada importante na trama e abrindo uma nova fase de consequências para suas ações.