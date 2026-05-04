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Ana Paula Renault reage a provocação da mãe de Jonas e dispara: 'Supera, gata'

Comentário ácido em publicação da Globo vira troca de farpas e movimenta fãs do reality nas redes

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de maio de 2026 às 19:58

Ana Paula Renault responde provocação e reacende clima de rivalidade pós-BBB 26
Ana Paula Renault responde provocação e reacende clima de rivalidade pós-BBB 26 Crédito: Reprodução

Uma publicação que deveria apenas promover um show acabou virando combustível para a treta. E Ana Paula Renault não deixou passar. Campeã do Big Brother Brasil 26, a jornalista respondeu de forma direta a uma provocação da mãe de Jonas Sulzbach e reacendeu a rivalidade pós-reality.

Tudo começou com um vídeo publicado pela TV Globo para divulgar o show de Shakira no evento “Todo Mundo no Rio”. Ana Paula foi a escolhida para fazer o anúncio, mas a repercussão rapidamente saiu do controle nos comentários. Entre as críticas, chamou atenção a mensagem de Marlene Verruck, que não poupou alfinetadas.

Sem rodeios, ela escreveu que não assistiria ao conteúdo por conta da presença da campeã, afirmando que veria o anúncio “qualquer um, desde que não fosse nenhum dos três finalistas”. A declaração reforça o posicionamento que ela já vinha adotando desde a eliminação do filho, com críticas frequentes ao resultado do programa e menções a uma suposta “máfia digital”.

A resposta veio rápida. Ao se deparar com o comentário em uma página de entretenimento, Ana Paula foi curta e afiada. “Supera, gata!”, escreveu, sem estender a discussão, mas o suficiente para incendiar ainda mais o clima entre os fãs.

Ana Paula Renault

Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Sem filtro e sem medo, Ana Paula domina o BBB 26 e se firma como protagonista do jogo por Reprodução/Instagram
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Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram

Enquanto isso, do lado de fora da casa, o próprio Jonas adotou uma postura bem diferente da mãe. O ex-BBB chegou a parabenizar Ana Paula pela vitória e fez publicações positivas após o fim do reality, evitando alimentar qualquer conflito público.

A troca de farpas não parou por aí e acabou virando assunto entre internautas, que aproveitaram o momento para ironizar a situação. O atraso no show de Shakira entrou na conversa como piada recorrente, com comentários debochados que ampliaram o alcance da polêmica.

Mesmo após o fim do programa, o Big Brother Brasil segue rendendo capítulos fora da casa, mostrando que as disputas do jogo continuam vivas nas redes e, muitas vezes, ganham novos protagonistas.

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