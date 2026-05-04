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VÍDEO: Iza e namorado são vistos juntos em festa

Cantora e ator João Vitor Silva foram vistos coladinhos em festa no Rio

Felipe Sena

Publicado em 4 de maio de 2026 às 20:41

Iza e namorado foram vistos juntos curtindo Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A cantora IZA foi vista ao lado do namorado, o ator João Vitor Silva, em um samba no Rio de Janeiro, e encantou os fãs.

Em vídeo que circula nas redes sociais, IZA aparece abraçada com o ator, e percebe que está sendo gravada. Ela aponta para a câmera e sorri, enquanto seu namorado a acaricia.

Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva 1 de 13

A cantora e o ator assumiram relacionamento publicamente durante o Carnaval de 2026, quando foram vistos aos beijos em um camarote na Sapucaí, no Rio de Janeiro, em fevereiro.

João Vitor Silva é conhecido desde a infância por papéis marcantes na TV, como o Pedrinho no “Sítio do Picapau Amarelo” e Bruno em “Verdades Secretas”. Recente se destacou em trabalhos como “Garota do Momento”.