VÍDEO: Iza e namorado são vistos juntos em festa

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Felipe Sena
Publicado em 4 de maio de 2026 às 20:41
A cantora IZA foi vista ao lado do namorado, o ator João Vitor Silva, em um samba no Rio de Janeiro, e encantou os fãs.
Em vídeo que circula nas redes sociais, IZA aparece abraçada com o ator, e percebe que está sendo gravada. Ela aponta para a câmera e sorri, enquanto seu namorado a acaricia.
Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva
A cantora e o ator assumiram relacionamento publicamente durante o Carnaval de 2026, quando foram vistos aos beijos em um camarote na Sapucaí, no Rio de Janeiro, em fevereiro.
João Vitor Silva é conhecido desde a infância por papéis marcantes na TV, como o Pedrinho no “Sítio do Picapau Amarelo” e Bruno em “Verdades Secretas”. Recente se destacou em trabalhos como “Garota do Momento”.