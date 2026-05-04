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Charlize Theron revela decisão sobre herança e futuro das filhas: 'Não vou sustentar para sempre'

Atriz, dona de fortuna bilionária, fala sobre educação financeira de Jackson e August e surpreende com postura direta

Heider Sacramento

Publicado em 4 de maio de 2026 às 18:35

Charlize Theron diz que filhas precisarão trabalhar mesmo com fortuna bilionária Crédito: Reprodução

Nem mesmo uma fortuna estimada em mais de R$ 1 bilhão mudou a forma como Charlize Theron enxerga o futuro das filhas. Aos 51 anos, a atriz abriu o jogo sobre como pretende criar Jackson, de 12 anos, e August, de 9, e deixou claro que independência financeira será regra dentro de casa.

Durante participação no podcast “Therapuss with Jake Shane”, a vencedora do Oscar contou que não pretende sustentar as duas por toda a vida e que elas precisarão construir o próprio caminho profissional. A fala chama atenção justamente por vir de uma das maiores estrelas de Hollywood, conhecida por papéis marcantes como em Monster - Desejo Assassino, que lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz, além de indicações por Terra Fria e O Escândalo.

A abordagem prática da atriz aparece até em situações simples do dia a dia. Ao falar sobre o futuro das filhas, Charlize revelou que o primeiro carro delas não será luxuoso. A ideia, segundo ela, é justamente ensinar responsabilidade desde cedo. “Vai ser um carro simples porque você vai bater, vai estragar. Você é iniciante”, explicou, em tom direto.

A reflexão sobre dinheiro veio logo em seguida, sem rodeios. Charlize afirmou que, independentemente do caminho que as filhas escolham, espera que elas trabalhem e se sustentem. “Elas só precisam conseguir um emprego que pague, porque eu não quero sustentá-las pelo resto da minha vida”, disse.

Charlize Theron e as filha 1 de 4

A atriz também comentou que incentiva experiências comuns da juventude, como empregos de verão. Segundo ela, até uma ida ao café vira aprendizado. Ao observar o atendimento em uma unidade da Starbucks, costuma usar o momento como exemplo para as filhas sobre disciplina e simpatia no trabalho.

Conhecida por manter a vida pessoal longe de excessos, Charlize reforça com esse posicionamento uma visão mais pé no chão sobre privilégio e responsabilidade. Mesmo com uma carreira consolidada e patrimônio milionário, a atriz deixa claro que pretende preparar as filhas para uma realidade em que o esforço próprio será indispensável.