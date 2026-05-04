Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Charlize Theron revela decisão sobre herança e futuro das filhas: 'Não vou sustentar para sempre'

Atriz, dona de fortuna bilionária, fala sobre educação financeira de Jackson e August e surpreende com postura direta

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de maio de 2026 às 18:35

Charlize Theron diz que filhas precisarão trabalhar mesmo com fortuna bilionária
Charlize Theron diz que filhas precisarão trabalhar mesmo com fortuna bilionária Crédito: Reprodução

Nem mesmo uma fortuna estimada em mais de R$ 1 bilhão mudou a forma como Charlize Theron enxerga o futuro das filhas. Aos 51 anos, a atriz abriu o jogo sobre como pretende criar Jackson, de 12 anos, e August, de 9, e deixou claro que independência financeira será regra dentro de casa.

Durante participação no podcast “Therapuss with Jake Shane”, a vencedora do Oscar contou que não pretende sustentar as duas por toda a vida e que elas precisarão construir o próprio caminho profissional. A fala chama atenção justamente por vir de uma das maiores estrelas de Hollywood, conhecida por papéis marcantes como em Monster - Desejo Assassino, que lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz, além de indicações por Terra Fria e O Escândalo.

A abordagem prática da atriz aparece até em situações simples do dia a dia. Ao falar sobre o futuro das filhas, Charlize revelou que o primeiro carro delas não será luxuoso. A ideia, segundo ela, é justamente ensinar responsabilidade desde cedo. “Vai ser um carro simples porque você vai bater, vai estragar. Você é iniciante”, explicou, em tom direto.

A reflexão sobre dinheiro veio logo em seguida, sem rodeios. Charlize afirmou que, independentemente do caminho que as filhas escolham, espera que elas trabalhem e se sustentem. “Elas só precisam conseguir um emprego que pague, porque eu não quero sustentá-las pelo resto da minha vida”, disse.

Charlize Theron e as filha

Charlize Theron e As filha por Reprodução
As filhas da atriz Charlize Theron por Reprodução
A atriz Charlize Theron em Mad Max: Estrada da Fúria (2015) por Reprodução
A atriz Charlize Theron em cena de Monster (2003 por Reprodução
1 de 4
Charlize Theron e As filha por Reprodução

A atriz também comentou que incentiva experiências comuns da juventude, como empregos de verão. Segundo ela, até uma ida ao café vira aprendizado. Ao observar o atendimento em uma unidade da Starbucks, costuma usar o momento como exemplo para as filhas sobre disciplina e simpatia no trabalho.

Conhecida por manter a vida pessoal longe de excessos, Charlize reforça com esse posicionamento uma visão mais pé no chão sobre privilégio e responsabilidade. Mesmo com uma carreira consolidada e patrimônio milionário, a atriz deixa claro que pretende preparar as filhas para uma realidade em que o esforço próprio será indispensável.

Além das declarações sobre a vida pessoal, Charlize segue ativa no cinema. Em 2026, ela promove o lançamento de O Jogo do Predador e também integra o elenco de A Odisseia, novo projeto dirigido por Christopher Nolan.

Leia mais

Imagem - AO VIVO: assista à chegada dos famosos, looks e tudo do tapete vermelho do MET Gala 2026

AO VIVO: assista à chegada dos famosos, looks e tudo do tapete vermelho do MET Gala 2026

Imagem - O que é o MET Gala e quanto custa um convite para o evento mais exclusivo de Nova York

O que é o MET Gala e quanto custa um convite para o evento mais exclusivo de Nova York

Imagem - Quanto Ana Paula Renault pode ganhar por mês após prêmio milionário do BBB 26

Quanto Ana Paula Renault pode ganhar por mês após prêmio milionário do BBB 26

Mais recentes

Imagem - Ana Paula Renault reage a provocação da mãe de Jonas e dispara: 'Supera, gata'

Ana Paula Renault reage a provocação da mãe de Jonas e dispara: 'Supera, gata'
Imagem - Atraso de Shakira no Todo Mundo no Rio foi devido a notícia do AVC do pai, diz revista

Atraso de Shakira no Todo Mundo no Rio foi devido a notícia do AVC do pai, diz revista
Imagem - Carlinhos de Jesus vence doença e emociona ao recuperar movimentos e voltar a dançar; veja vídeo

Carlinhos de Jesus vence doença e emociona ao recuperar movimentos e voltar a dançar; veja vídeo