Atraso de Shakira no Todo Mundo no Rio foi devido a notícia do AVC do pai, diz revista

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Kamila Macedo
Publicado em 4 de maio de 2026 às 19:55
A cantora colombiana Shakira foi a atração principal do evento "Todo Mundo no Rio" no último sábado (2), na Praia de Copacabana, reunindo um público estimado em 2 milhões de pessoas. No entanto, o atraso de mais de uma hora gerou repercussão nas redes sociais. De acordo com a revista espanhola ¡HOLA!, a demora ocorreu porque a artista recebeu a notícia de que seu pai havia sofrido um AVC e sido hospitalizado.
Ainda segundo a publicação, William Mebarak Chadid foi diagnosticado com uma isquemia, que é uma redução ou interrupção do fluxo sanguíneo que impede a oxigenação regular das células. A intercorrência teria acontecido na manhã do show no Rio de Janeiro. Ele chegou a ser internado na UTI, mas já foi transferido para um quarto hospitalar. Até o momento, a informação não foi confirmada oficialmente pela artista ou por sua assessoria.
Shakira
Shakira teria sido comunicada sobre o quadro de saúde do pai pouco antes de subir ao palco, de acordo com a ¡HOLA!. Apesar do atraso de 1h20, ela decidiu seguir com a apresentação. O espetáculo, inicialmente previsto para as 21h45, começou apenas às 23h05, o que alimentou especulações sobre os motivos pessoais que causaram a ausência da intérprete de "Waka Waka" durante o período.
Mesmo com o imprevisto, o show foi um sucesso de público. Segundo dados da prefeitura do Rio, o número de espectadores chegou a cerca de 2 milhões, superando a marca alcançada por Madonna em 2024, que reuniu 1,6 milhão de pessoas na mesma localidade.