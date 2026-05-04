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Atraso de Shakira no Todo Mundo no Rio foi devido a notícia do AVC do pai, diz revista

Cantora colombiana subiu ao palco no Rio de Janeiro com mais de uma hora de atraso no último sábado (4)

Kamila Macedo

Publicado em 4 de maio de 2026 às 19:55

William Mebarak Chadid, pai de Shakira, é jornalista e escritor Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora colombiana Shakira foi a atração principal do evento "Todo Mundo no Rio" no último sábado (2), na Praia de Copacabana, reunindo um público estimado em 2 milhões de pessoas. No entanto, o atraso de mais de uma hora gerou repercussão nas redes sociais. De acordo com a revista espanhola ¡HOLA!, a demora ocorreu porque a artista recebeu a notícia de que seu pai havia sofrido um AVC e sido hospitalizado.

Ainda segundo a publicação, William Mebarak Chadid foi diagnosticado com uma isquemia, que é uma redução ou interrupção do fluxo sanguíneo que impede a oxigenação regular das células. A intercorrência teria acontecido na manhã do show no Rio de Janeiro. Ele chegou a ser internado na UTI, mas já foi transferido para um quarto hospitalar. Até o momento, a informação não foi confirmada oficialmente pela artista ou por sua assessoria.

Shakira 1 de 13

Shakira teria sido comunicada sobre o quadro de saúde do pai pouco antes de subir ao palco, de acordo com a ¡HOLA!. Apesar do atraso de 1h20, ela decidiu seguir com a apresentação. O espetáculo, inicialmente previsto para as 21h45, começou apenas às 23h05, o que alimentou especulações sobre os motivos pessoais que causaram a ausência da intérprete de "Waka Waka" durante o período.