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Ex-MC Brinquedo é apresentado em igreja após renunciar ao funk

Vinicius Ricardo encerrou a carreira artística para se dedicar à vida religiosa e compartilhou o primeiro registro na nova congregação

Kamila Macedo

Publicado em 4 de maio de 2026 às 17:59

MC Brinquedo deixou carreira musical para se converter ao evangelho Crédito: Reprodução

Vinicius Ricardo de Santos Moura, anteriormente conhecido como MC Brinquedo, utilizou as redes sociais no último domingo (3) para registrar sua apresentação oficial à igreja. Após encerrar a carreira no funk para se dedicar à vida religiosa, o jovem apareceu de camisa social e bíblia em mãos para compartilhar o momento com os seguidores.

No Instagram, Vinicius celebrou a nova fase: "Hoje foi um dia marcante na minha vida, ser apresentado à igreja matriz não é apenas um momento, é uma responsabilidade diante de Deus e de todos que caminham comigo".

"Quero expressar minha profunda gratidão a Deus, que nunca desistiu de mim, e aos meus líderes que me sustentaram em oração, acreditaram quando eu mesmo não via e permaneceram firmes ao meu lado”, continuou.

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“Carrego comigo não só a honra, mas o compromisso de pregar aquilo que tenho aprendido, o verdadeiro evangelho e representar com verdade aquilo que Deus está construindo em mim. Essa oportunidade não será desperdiçada, e só o começo de um propósito que não pertence a mim, mas Àquele que me chamou”, finalizou.

Conhecido pelos sucessos no universo dos "proibidões" ainda na infância, o ex-cantor anunciou a mudança radical e a dedicação exclusiva à fé na última quinta-feira (30). Ele também informou que passará a adotar apenas o nome Vinicius.