Jackie Chan decide doar fortuna de R$ 2,1 bilhões e afirma que filho não herdará patrimônio

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Fernanda Varela
Publicado em 4 de maio de 2026 às 19:03
O ator Jackie Chan voltou a falar sobre o destino de sua fortuna e reforçou uma decisão que mantém há anos: não pretende deixar herança para o filho, Jaycee Chan. Com patrimônio estimado em mais de US$ 400 milhões, cerca de R$ 2,1 bilhões, ele quer destinar os recursos a projetos sociais.
A posição do artista está ligada a uma visão pessoal sobre dinheiro e esforço. Segundo ele, quem tem capacidade deve conquistar o próprio patrimônio. Caso contrário, o dinheiro herdado pode acabar sendo mal aproveitado.
Jackie Chan
A ideia é que a maior parte da fortuna seja direcionada à Jackie Chan Charitable Foundation, entidade criada pelo próprio ator e conhecida por financiar ações sociais ao redor do mundo.
Jaycee é filho de Jackie com a ex-atriz taiwanesa Joan Lin, com quem o ator é casado desde a década de 1980. Além dele, o artista também é pai de Etta Ng, de 26 anos, fruto de um relacionamento fora do casamento e com quem não mantém proximidade.
A decisão de não deixar herança não é recente e já foi mencionada pelo ator em outras ocasiões. O posicionamento reforça a escolha de priorizar causas sociais em vez da transferência direta de patrimônio para a família.