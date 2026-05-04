CERTO OU ERRADO?

Jackie Chan decide doar fortuna de R$ 2,1 bilhões e afirma que filho não herdará patrimônio

Ator defende que herdeiros construam o próprio caminho

Fernanda Varela

Publicado em 4 de maio de 2026 às 19:03

Ao longo da carreira, o ator se tornou referência mundial com filmes que misturam ação, humor e artes marciais Crédito: Reprodução

O ator Jackie Chan voltou a falar sobre o destino de sua fortuna e reforçou uma decisão que mantém há anos: não pretende deixar herança para o filho, Jaycee Chan. Com patrimônio estimado em mais de US$ 400 milhões, cerca de R$ 2,1 bilhões, ele quer destinar os recursos a projetos sociais.

A posição do artista está ligada a uma visão pessoal sobre dinheiro e esforço. Segundo ele, quem tem capacidade deve conquistar o próprio patrimônio. Caso contrário, o dinheiro herdado pode acabar sendo mal aproveitado.

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A ideia é que a maior parte da fortuna seja direcionada à Jackie Chan Charitable Foundation, entidade criada pelo próprio ator e conhecida por financiar ações sociais ao redor do mundo.

Jaycee é filho de Jackie com a ex-atriz taiwanesa Joan Lin, com quem o ator é casado desde a década de 1980. Além dele, o artista também é pai de Etta Ng, de 26 anos, fruto de um relacionamento fora do casamento e com quem não mantém proximidade.