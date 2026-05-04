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Jackie Chan decide doar fortuna de R$ 2,1 bilhões e afirma que filho não herdará patrimônio

Ator defende que herdeiros construam o próprio caminho

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de maio de 2026 às 19:03

Ao longo da carreira, o ator se tornou referência mundial com filmes que misturam ação, humor e artes marciais
Ao longo da carreira, o ator se tornou referência mundial com filmes que misturam ação, humor e artes marciais Crédito: Reprodução

O ator Jackie Chan voltou a falar sobre o destino de sua fortuna e reforçou uma decisão que mantém há anos: não pretende deixar herança para o filho, Jaycee Chan. Com patrimônio estimado em mais de US$ 400 milhões, cerca de R$ 2,1 bilhões, ele quer destinar os recursos a projetos sociais.

A posição do artista está ligada a uma visão pessoal sobre dinheiro e esforço. Segundo ele, quem tem capacidade deve conquistar o próprio patrimônio. Caso contrário, o dinheiro herdado pode acabar sendo mal aproveitado.

Jackie Chan

Jackie Chan construiu uma das maiores fortunas do cinema de ação, estimada em mais de R$ 2,1 bilhões por Reprodução
Jackie Chan mantém a decisão de não deixar herança e diz que disciplina e esforço valem mais que dinheiro por Reprodução
Além do sucesso nas telas, Jackie Chan também é conhecido pelo trabalho filantrópico por Reprodução
Ao longo da carreira, o ator se tornou referência mundial com filmes que misturam ação, humor e artes marciais por Reprodução
Segundo Jackie Chan, o filho deve construir o próprio caminho sem depender de herança por Reprodução
O ator afirmou que pretende doar a maior parte da fortuna para projetos sociais por Reprodução
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Jackie Chan construiu uma das maiores fortunas do cinema de ação, estimada em mais de R$ 2,1 bilhões por Reprodução

A ideia é que a maior parte da fortuna seja direcionada à Jackie Chan Charitable Foundation, entidade criada pelo próprio ator e conhecida por financiar ações sociais ao redor do mundo.

Jaycee é filho de Jackie com a ex-atriz taiwanesa Joan Lin, com quem o ator é casado desde a década de 1980. Além dele, o artista também é pai de Etta Ng, de 26 anos, fruto de um relacionamento fora do casamento e com quem não mantém proximidade.

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A decisão de não deixar herança não é recente e já foi mencionada pelo ator em outras ocasiões. O posicionamento reforça a escolha de priorizar causas sociais em vez da transferência direta de patrimônio para a família.

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