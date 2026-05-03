SUPERAÇÃO

No ar em Coração Acelerado, atriz da Globo perdeu a mãe e sofreu AVC há apenas 2 anos

Yrla Braga conta que encontrou no humor um caminho de cura

Fernanda Varela

Publicado em 3 de maio de 2026 às 09:00

Yrla Braga Crédito: Reprodução

Aos 31 anos, Yrla Braga vive um momento de destaque na novela Coração Acelerado, mas carrega uma trajetória marcada por desafios pessoais. Intérprete da personagem Rosinha, a atriz afirma que foi a comédia que a ajudou a atravessar momentos difíceis, como a perda da mãe e um Acidente Vascular Cerebral aos 29 anos.

Segundo Yrla, o humor teve papel fundamental no processo de recuperação emocional. “A comédia me levou para um lugar de leveza, de cura mesmo. Foi por meio dela que consegui lidar melhor com diversas dificuldades da minha vida”, contou. A atriz relata que, sem perceber, passou a transformar dores em histórias e piadas, o que contribuiu para encarar situações delicadas com mais leveza.

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A percepção ficou ainda mais clara durante a terapia. De acordo com ela, a psicóloga apontou que o fato de conseguir fazer piadas sobre determinados temas indicava que já estava lidando melhor com eles. Ainda assim, Yrla reconhece que alguns assuntos seguem em processo de elaboração e não viraram material para o humor.

A atriz também destaca que o riso pode ser um instrumento de acolhimento. Para ela, uma piada ou um sorriso podem ajudar outras pessoas a enxergar problemas com novos olhos e enfrentar dificuldades de forma mais leve.

A morte da mãe, quando tinha 20 anos, mudou sua forma de encarar a vida. Desde então, passou a valorizar mais os vínculos e a expressar sentimentos com frequência. Já o AVC trouxe uma nova perspectiva sobre a própria finitude, levando-a a rever prioridades e se permitir viver experiências que antes adiava.

Antes de seguir carreira artística, Yrla trabalhou como assessora de imprensa na área política. O contato com diferentes histórias e realidades, segundo ela, contribuiu para a construção de seu olhar como atriz. A virada veio após conhecer o humorista Paulo Vieira, que a incentivou a investir na comédia e abriu caminho para oportunidades na televisão.