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Globo bate o martelo e decide que BBB 27 também terá grupo de veteranos

Globo decide repetir formato com Pipoca, Camarote e ex-participantes após alta conexão do público com edição recente

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de maio de 2026 às 08:58

Ana Paula e Jonas no BBB 26
Ana Paula e Jonas no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

A direção do Big Brother Brasil decidiu manter o formato com três grupos de participantes na edição de 2027. A próxima temporada seguirá com Pipocas, Camarotes e Veteranos, repetindo a estratégia adotada recentemente após análise de desempenho e engajamento do público. As informações são do colunista Alessandro Lo-Bianco.

A decisão foi tomada com base em pesquisas internas que apontaram um aumento significativo na identificação dos telespectadores com o programa. Segundo avaliação da emissora, o retorno de ex-participantes ajudou a fortalecer o vínculo emocional do público com o reality, resgatando memórias e ampliando o interesse nas dinâmicas do jogo.

Veteranos do BBB 26

Saran Andrade por Divulgação
Alberto Cowboy por Divulgação
Jonas Sulzbach por Divulgação
Sol Vega por Divulgação
Babu Santana por Divulgação
Ana Paula Renault por Divulgação
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Saran Andrade por Divulgação

Internamente, a Globo também revisou o papel do grupo Camarote. A ideia de transformar famosos em grandes ativos comerciais do programa nem sempre trouxe o retorno esperado. Casos como o de Arthur Aguiar, vencedor de uma edição, e MC Guimê, que teve projetos interrompidos, reforçaram a percepção de que a presença de celebridades não garante estabilidade nem continuidade fora do reality.

Nesse cenário, os Veteranos ganharam força como alternativa estratégica. O retorno de nomes conhecidos reacendeu o interesse do público e trouxe novas camadas narrativas ao programa, equilibrando nostalgia e novidade.

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Com isso, a emissora decidiu não apenas manter o formato em 2027, como também renovar o modelo para os próximos anos. A aposta é seguir combinando passado, presente e novos participantes como caminho para sustentar a relevância do reality e manter o engajamento do público.

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