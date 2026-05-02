REALITY

Globo bate o martelo e decide que BBB 27 também terá grupo de veteranos

Globo decide repetir formato com Pipoca, Camarote e ex-participantes após alta conexão do público com edição recente

Fernanda Varela

Publicado em 2 de maio de 2026 às 08:58

Ana Paula e Jonas no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

A direção do Big Brother Brasil decidiu manter o formato com três grupos de participantes na edição de 2027. A próxima temporada seguirá com Pipocas, Camarotes e Veteranos, repetindo a estratégia adotada recentemente após análise de desempenho e engajamento do público. As informações são do colunista Alessandro Lo-Bianco.

A decisão foi tomada com base em pesquisas internas que apontaram um aumento significativo na identificação dos telespectadores com o programa. Segundo avaliação da emissora, o retorno de ex-participantes ajudou a fortalecer o vínculo emocional do público com o reality, resgatando memórias e ampliando o interesse nas dinâmicas do jogo.

Veteranos do BBB 26 1 de 6

Internamente, a Globo também revisou o papel do grupo Camarote. A ideia de transformar famosos em grandes ativos comerciais do programa nem sempre trouxe o retorno esperado. Casos como o de Arthur Aguiar, vencedor de uma edição, e MC Guimê, que teve projetos interrompidos, reforçaram a percepção de que a presença de celebridades não garante estabilidade nem continuidade fora do reality.

Nesse cenário, os Veteranos ganharam força como alternativa estratégica. O retorno de nomes conhecidos reacendeu o interesse do público e trouxe novas camadas narrativas ao programa, equilibrando nostalgia e novidade.