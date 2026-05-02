Ex-miss é presa após se passar por médica por cinco anos e realizar cirurgias plásticas

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Fernanda Varela
Publicado em 2 de maio de 2026 às 08:49
A ex-miss Jenny Rahmadi Fitri foi presa após ser acusada de atuar como médica sem formação e realizar procedimentos estéticos por mais de cinco anos. Ela ficou conhecida ao participar do concurso Puteri Indonésia, um dos principais do país.
De acordo com as investigações, Jenny comandava a Arauana Beauty Aesthetic Clinic mesmo sem possuir licença ou qualificação médica. No local, oferecia cirurgias plásticas e tratamentos estéticos, atraindo pacientes com preços abaixo do mercado.
Jenny Rahmadi Fitri
A polícia afirma que ao menos 15 pessoas já foram identificadas como vítimas, mas o número pode ser maior. Entre as denúncias estão casos de complicações graves, incluindo infecções, ferimentos severos e danos permanentes.
Uma das pacientes relatou ter feito um procedimento de lifting facial e enfrentado sangramentos intensos no pós-operatório, além de infecção. Segundo o diretor de investigação da Polícia de Riau, Ade Kuncoro, a vítima precisou passar por novos tratamentos e intervenções em unidades de saúde na cidade de Batam.
Apesar de não correr risco de morte, a paciente ficou com sequelas definitivas, incluindo cicatrizes que impedem o crescimento de cabelo em partes do couro cabeludo.
As autoridades investigam o caso e não descartam o surgimento de novas denúncias, enquanto apuram a extensão dos danos causados pela atuação ilegal da ex-miss.