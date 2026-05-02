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Traficante estava em prisão domiciliar quando participou de ataque que matou menino de 11 anos dentro de casa em Salvador

Suspeito liderava facção e é apontado como envolvido em homicídios, tráfico de drogas e armas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de maio de 2026 às 08:29

Traficante é um dos suspeitos de participar de ataque que matou menino de 11 anos
Traficante é um dos suspeitos de participar de ataque que matou menino de 11 anos Crédito: Reprodução

O traficante Maverique Souza da Silva, conhecido como Mavi, apontado como envolvido na morte do menino David e na tentativa de homicídio da tia da criança, no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, já tinha passagens pelo sistema prisional e estava em liberdade após ser colocado em prisão domiciliar.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, o suspeito liderava uma facção com atuação na região e era investigado por envolvimento em mortes violentas, tráfico de drogas e armas, corrupção de menores e lavagem de dinheiro. Ele também acumulava registros por homicídio, tráfico e associação criminosa.

Menino de 11 anos foi morto dentro de casa no Engenho Velho da Federação

Menino de 11 anos foi morto dentro de casa no Engenho Velho da Federação por Reprodução
Traficante participou de morte de David, de 11 anos por Reprodução
Menino de 11 anos foi morto dentro de casa no Engenho Velho da Federação por Reprodução
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Menino de 11 anos foi morto dentro de casa no Engenho Velho da Federação por Reprodução

O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (2), após Mavi e outros suspeitos trocarem tiros com equipes do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo). Durante a fuga, os criminosos invadiram uma residência onde estavam David e a tia. Antes da chegada da polícia para iniciar uma negociação, os dois foram baleados dentro do imóvel.

As Polícias Civil e Militar informaram que seguem investigando o caso e reforçaram, por tempo indeterminado, o policiamento ostensivo e as ações de inteligência no bairro do Engenho Velho da Federação.

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Relembre o caso

Um confronto armado entre policiais militares e suspeitos terminou com três pessoas baleadas na madrugada desta sexta-feira (1º), no Engenho Velho da Federação. Entre as vítimas estavam um menino de 11 anos e a tia, atingidos dentro de casa. A criança não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, equipes realizavam rondas por volta de 0h30, nas localidades da Lajinha e Forno, quando encontraram homens armados. Houve troca de tiros e, durante a ação, suspeitos fugiram invadindo imóveis da região.

Um dos suspeitos foi baleado, chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado, mas morreu. Com ele, foram apreendidos arma, drogas e dinheiro. Outros envolvidos também foram localizados, sendo dois feridos e um preso.

Familiares relataram que o menino e a tia estavam dentro de casa quando homens armados entraram no imóvel durante o tiroteio. Ambos foram atingidos pelos disparos.

A PM informou que, diante da suspeita de presença de reféns, equipes do BOPE foram acionadas para atuar na ocorrência. Ao final da operação, foram apreendidas armas de fogo, munições, drogas, celulares e outros materiais ligados ao tráfico.

O caso segue sendo investigado para esclarecer as circunstâncias dos disparos que atingiram as vítimas dentro da residência.

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