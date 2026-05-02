ENGENHO VELHO DA FEDERAÇÃO

Traficante estava em prisão domiciliar quando participou de ataque que matou menino de 11 anos dentro de casa em Salvador

Suspeito liderava facção e é apontado como envolvido em homicídios, tráfico de drogas e armas

Fernanda Varela

Publicado em 2 de maio de 2026 às 08:29

Traficante é um dos suspeitos de participar de ataque que matou menino de 11 anos Crédito: Reprodução

O traficante Maverique Souza da Silva, conhecido como Mavi, apontado como envolvido na morte do menino David e na tentativa de homicídio da tia da criança, no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, já tinha passagens pelo sistema prisional e estava em liberdade após ser colocado em prisão domiciliar.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, o suspeito liderava uma facção com atuação na região e era investigado por envolvimento em mortes violentas, tráfico de drogas e armas, corrupção de menores e lavagem de dinheiro. Ele também acumulava registros por homicídio, tráfico e associação criminosa.

Menino de 11 anos foi morto dentro de casa no Engenho Velho da Federação 1 de 3

O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (2), após Mavi e outros suspeitos trocarem tiros com equipes do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo). Durante a fuga, os criminosos invadiram uma residência onde estavam David e a tia. Antes da chegada da polícia para iniciar uma negociação, os dois foram baleados dentro do imóvel.

As Polícias Civil e Militar informaram que seguem investigando o caso e reforçaram, por tempo indeterminado, o policiamento ostensivo e as ações de inteligência no bairro do Engenho Velho da Federação.

Relembre o caso

Um confronto armado entre policiais militares e suspeitos terminou com três pessoas baleadas na madrugada desta sexta-feira (1º), no Engenho Velho da Federação. Entre as vítimas estavam um menino de 11 anos e a tia, atingidos dentro de casa. A criança não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, equipes realizavam rondas por volta de 0h30, nas localidades da Lajinha e Forno, quando encontraram homens armados. Houve troca de tiros e, durante a ação, suspeitos fugiram invadindo imóveis da região.

Um dos suspeitos foi baleado, chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado, mas morreu. Com ele, foram apreendidos arma, drogas e dinheiro. Outros envolvidos também foram localizados, sendo dois feridos e um preso.

Familiares relataram que o menino e a tia estavam dentro de casa quando homens armados entraram no imóvel durante o tiroteio. Ambos foram atingidos pelos disparos.

A PM informou que, diante da suspeita de presença de reféns, equipes do BOPE foram acionadas para atuar na ocorrência. Ao final da operação, foram apreendidas armas de fogo, munições, drogas, celulares e outros materiais ligados ao tráfico.