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Menina de três anos morre afogada no interior da Bahia

Criança foi encaminhada para o hospital, mas chegou à unidade sem sinais vitais

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 3 de maio de 2026 às 19:56

Ambulâncias do Samu
Ambulâncias do Samu Crédito: Ministério da Saúde

Uma menina de três anos morreu afogada em Mairi, no interior da Bahia, no sábado (2).

De acordo com informações iniciais, a família sentiu falta da criança na residência. Os familiares encontraram a criança dentro da piscina.

A menina foi retirada e encaminhada para o Hospital Regional Deputado Luiz Eduardo Magalhães, em Mairi. No entanto, ela já não apresentava sinais vitais, segundo sites locais.

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A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, que disse que a ocorrência não foi registrada. O Corpo de Bombeiros também foi procurado, mas não houve respostas.

Tags:

Bahia Afogamento

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