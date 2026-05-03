Menina de três anos morre afogada no interior da Bahia

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Millena Marques
Publicado em 3 de maio de 2026 às 19:56
Uma menina de três anos morreu afogada em Mairi, no interior da Bahia, no sábado (2).
De acordo com informações iniciais, a família sentiu falta da criança na residência. Os familiares encontraram a criança dentro da piscina.
A menina foi retirada e encaminhada para o Hospital Regional Deputado Luiz Eduardo Magalhães, em Mairi. No entanto, ela já não apresentava sinais vitais, segundo sites locais.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, que disse que a ocorrência não foi registrada. O Corpo de Bombeiros também foi procurado, mas não houve respostas.