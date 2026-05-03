MAIRI

Menina de três anos morre afogada no interior da Bahia

Criança foi encaminhada para o hospital, mas chegou à unidade sem sinais vitais

Millena Marques

Publicado em 3 de maio de 2026 às 19:56

Ambulâncias do Samu Crédito: Ministério da Saúde

Uma menina de três anos morreu afogada em Mairi, no interior da Bahia, no sábado (2).

De acordo com informações iniciais, a família sentiu falta da criança na residência. Os familiares encontraram a criança dentro da piscina.

A menina foi retirada e encaminhada para o Hospital Regional Deputado Luiz Eduardo Magalhães, em Mairi. No entanto, ela já não apresentava sinais vitais, segundo sites locais.