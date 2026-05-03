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Foragido da Justiça por não pagar pensão é preso em micareta na Bahia

Suspeito foi flagrado pelo sistema de reconhecimento facial após passar por um dos Portais de Abordagem do evento

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 3 de maio de 2026 às 14:13

Conceição do Coité Coité Folia já tem data
Coité Folia Crédito: Divulgação

Um foragido da Justiça, procurado por falta de pagamento de pensão alimentícia, foi preso na noite deste sábado (2), após ser identificado pelas câmeras de Reconhecimento Facial. A prisão ocorreu no Coité Folia 2026.

O alerta da ferramenta foi realizado enquanto o fugitivo passava por um dos Portais de Abordagem montados no evento.

O Coité Folia conta com cerca de 700 policiais militares e civis atuando com apoio de uma Plataforma de Observação Elevada (POE). Iniciado desde a última quinta-feira (30), o evento segue sem registro de crimes graves.

Coité Folia

Depois de três dias de circuito cheio, o Coité Folia 2026 chega ao domingo (3) com uma programação pensada para fechar a edição em alta. O último dia da festa em Conceição do Coité reúne nomes populares de diferentes estilos e deve atrair grande público ao circuito.

Entre os principais destaques estão Durval Lelys, um dos ícones do axé, Edson Gomes, referência do reggae nacional, e Robyssão, nome tradicional do pagode baiano.

Programação do Coité Folia

Programação do Coité Folia por Divulgação
Programação do Coité Folia por Divulgação
Programação do Coité Folia por Divulgação
Programação do Coité Folia por Divulgação
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Programação do Coité Folia por Divulgação

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Bahia Coité Folia

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