COITÉ FOLIA

Foragido da Justiça por não pagar pensão é preso em micareta na Bahia

Suspeito foi flagrado pelo sistema de reconhecimento facial após passar por um dos Portais de Abordagem do evento

Millena Marques

Publicado em 3 de maio de 2026 às 14:13

Coité Folia Crédito: Divulgação

Um foragido da Justiça, procurado por falta de pagamento de pensão alimentícia, foi preso na noite deste sábado (2), após ser identificado pelas câmeras de Reconhecimento Facial. A prisão ocorreu no Coité Folia 2026.

O alerta da ferramenta foi realizado enquanto o fugitivo passava por um dos Portais de Abordagem montados no evento.

O Coité Folia conta com cerca de 700 policiais militares e civis atuando com apoio de uma Plataforma de Observação Elevada (POE). Iniciado desde a última quinta-feira (30), o evento segue sem registro de crimes graves.

Coité Folia

Depois de três dias de circuito cheio, o Coité Folia 2026 chega ao domingo (3) com uma programação pensada para fechar a edição em alta. O último dia da festa em Conceição do Coité reúne nomes populares de diferentes estilos e deve atrair grande público ao circuito.

Entre os principais destaques estão Durval Lelys, um dos ícones do axé, Edson Gomes, referência do reggae nacional, e Robyssão, nome tradicional do pagode baiano.