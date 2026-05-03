APELO

'Pessoas estão morrendo': primeira-dama de Salvador cobra resposta do Estado sobre dengue

Rebeca Cardoso reclama sobre demora na regulação de pacientes com dengue hemorrágica em Uauá

Esther Morais

Publicado em 3 de maio de 2026 às 11:48

Primeira-dama de Salvador fez vídeo desabafando Crédito: Reprodução

A primeira-dama de Salvador, Rebeca Cardoso, fez um apelo público ao governador Jerônimo Rodrigues por ações urgentes no atendimento a pacientes com dengue hemorrágica em Uauá, no sertão baiano.

Em vídeo publicado nas redes sociais neste sábado (2), ela falou da gravidade da situação no município, onde, segundo afirmou, já há mortes e pacientes internados aguardando regulação.

“Governador, eu me chamo Rebeca. Estou aqui como cidadã. Sou filha de Uauá. Estou aqui porque pessoas estão morrendo por dengue em Uauá. Uma mãe jovem morreu e deixou dois filhos. E tantas outras estão internadas com dengue hemorrágica, aguardando a regulação”, declarou.

A primeira-dama criticou a demora no encaminhamento dos pacientes para unidades de saúde. “A regulação é um dever do Estado. A regulação é um direito das pessoas. E as pessoas não deveriam estar esperando pela regulação. Elas deveriam estar sendo tratadas”, afirmou.

Rebeca também pediu medidas imediatas por parte do governo estadual. “Governador, precisamos de ação imediata. Reforço na regulação, suporte hospitalar, uma resposta para Uauá. A cada hora que passa, é uma vida. Uauá precisa de ajuda”, disse.

Veja vídeo completo:

Em publicação nas redes sociais, ela reforçou o apelo e destacou o impacto da doença na população local. “A dengue hemorrágica tem feito vítimas, famílias estão sofrendo perdas, e há quem ainda aguarde, por dias, na fila da regulação”, desabafou.

Em resposta, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia informou que o óbito citado no vídeo será investigado para confirmação da causa da morte, conforme protocolo sanitário. O órgão também criticou a exposição do caso antes da conclusão técnica.

A Sesab afirmou ainda que já vinha atuando em Uauá e em outros municípios com ações de enfrentamento à dengue, como apoio técnico às equipes de saúde, monitoramento epidemiológico e aplicação de UBV, técnica utilizada para reduzir a circulação do mosquito.