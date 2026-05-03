CLIMA

Confira a previsão do tempo para Salvador nesta semana

Semana começa com sol entre nuvens e segue com aumento de chuvas na capital baiana

Esther Morais

Publicado em 3 de maio de 2026 às 09:46

Rajadas de vento no Farol da Barra Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Moradores de Salvador devem se preparar para uma semana de tempo instável, com sol entre nuvens e pancadas de chuva ao longo dos próximos dias, segundo dados do Climatempo. Neste domingo (3), o tempo permanece mais firme, com sol e algumas nuvens. As temperaturas variam entre 23°C e 31°C, com baixa probabilidade de chuva.

A partir de segunda-feira (4), o cenário começa a mudar. O dia será de sol pela manhã, mas com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros devem marcar entre 23°C e 30°C.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Na terça-feira (5), a instabilidade se intensifica, com previsão de chuva rápida ao longo do dia e à noite. As temperaturas caem um pouco, variando entre 24°C e 28°C.

Já na quarta-feira (6), a previsão indica pancadas mais fortes, com possibilidade de trovoadas. A temperatura máxima não deve passar de 27°C, com alta chance de chuva.

A tendência de tempo chuvoso continua na quinta (7) e na sexta-feira (8), com sol entre nuvens e pancadas frequentes ao longo do dia.

No próximo sábado (9), o cenário se mantém semelhante, com sol, muitas nuvens e chuva passageira.