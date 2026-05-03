Motocicleta morre após batida entre moto e caminhão na BR-324

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Millena Marques
Publicado em 3 de maio de 2026 às 14:24
Um homem, que não teve a identidade revelada, morreu na madrugada deste domingo (3), após uma batida entre a motocicleta que ele pilotava e um caminhão.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 621 da BR-324, em trecho da cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.
Confira os radares espalhados na BR-324
O acidente ocorreu por volta das 3h, no sentido decrescente. Não há detalhes sobre a batida.