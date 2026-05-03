BAHIA

Motocicleta morre após batida entre moto e caminhão na BR-324

Acidente ocorreu em trecho de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador

Millena Marques

Publicado em 3 de maio de 2026 às 14:24

BR-324 Crédito: Marina Silva/CORREIO

Um homem, que não teve a identidade revelada, morreu na madrugada deste domingo (3), após uma batida entre a motocicleta que ele pilotava e um caminhão.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 621 da BR-324, em trecho da cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

Confira os radares espalhados na BR-324 1 de 15