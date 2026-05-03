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Motocicleta morre após batida entre moto e caminhão na BR-324

Acidente ocorreu em trecho de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 3 de maio de 2026 às 14:24

Confira os radares na BR-324
 BR-324 Crédito: Marina Silva/CORREIO

Um homem, que não teve a identidade revelada, morreu na madrugada deste domingo (3), após uma batida entre a motocicleta que ele pilotava e um caminhão.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 621 da BR-324, em trecho da cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

Confira os radares espalhados na BR-324

Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
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Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO

O acidente ocorreu por volta das 3h, no sentido decrescente. Não há detalhes sobre a batida.

Tags:

Bahia Br-324

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