Três crianças morrem em incêndio no interior da Bahia

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Millena Marques
Publicado em 3 de maio de 2026 às 15:12
Três crianças morreram em um incêndio em Serrinha, no centro norte da Bahia, na manhã deste domingo (3). O caso aconteceu em um imóvel no bairro Ginásio.
De acordo com informações da TV Subaé, as crianças foram identificadas como Jeremias de Jesus Borges, de 6 anos, Samuel Nascimento de Almeida, de 4 anos, e Ismael Nascimento de Jesus.
Em nota, o prefeito de Serrinha, Cyro Novais, lamentou o ocorrido e decretou luto oficial por 3 dias no município.
"É impossível não se comover diante de uma tragédia como essa. Três vidas inocentes interrompidas de forma tão dolorosa deixam toda a nossa cidade em estado de choque e luto", diz trecho da nota.