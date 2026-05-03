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Três crianças morrem em incêndio no interior da Bahia

Prefeitura decretou luto de três dias

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 3 de maio de 2026 às 15:12

Incêndio em Serrinha
Incêndio em Serrinha Crédito: Reprodução/Redes sociais

Três crianças morreram em um incêndio em Serrinha, no centro norte da Bahia, na manhã deste domingo (3). O caso aconteceu em um imóvel no bairro Ginásio.

De acordo com informações da TV Subaé, as crianças foram identificadas como Jeremias de Jesus Borges, de 6 anos, Samuel Nascimento de Almeida, de 4 anos, e Ismael Nascimento de Jesus.

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Em nota, o prefeito de Serrinha, Cyro Novais, lamentou o ocorrido e decretou luto oficial por 3 dias no município.

"É impossível não se comover diante de uma tragédia como essa. Três vidas inocentes interrompidas de forma tão dolorosa deixam toda a nossa cidade em estado de choque e luto", diz trecho da nota.

Tags:

Bahia Incêndio Serrinha

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