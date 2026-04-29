PM baleado durante festa de aniversário passará por cirurgia para reconstrução arterial

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Millena Marques
Publicado em 29 de abril de 2026 às 14:45
O PM que foi baleado durante uma festa de aniversário em Catu de Abrantes, no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, está com quadro de saúde estável, mas passará por cirurgia. O ataque a tiros aconteceu na noite de terça-feira (28).
De acordo com a Polícia Militar, agentes da 59ª CIPM foram acionados via Cicom para atender a uma ocorrência na Travessa das Rosas, onde suspeitos armados efetuaram disparos em direção a um grupo de pessoas em uma festa de aniversário.
No local, os militares confirmaram que duas vítimas foram alvejadas e socorridas por moradores. O policial militar, que estava de folga, foi atingido no braço. Ele recebeu os primeiros cuidados no Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, cidade vizinha.
O militar foi transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, onde passa por um procedimento cirúrgico para reconstrução arterial.
Equipes ordinárias e especializadas reforçam o policiamento na região para localizar os envolvidos.