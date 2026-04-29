BAHIA

PM baleado durante festa de aniversário passará por cirurgia para reconstrução arterial

Caso aconteceu em Catu de Abrantes, em Camaçari

Millena Marques

Publicado em 29 de abril de 2026 às 14:45

26ª Delegacia Territorial (DT/Vila de Abrantes) Crédito: Google Streetview

O PM que foi baleado durante uma festa de aniversário em Catu de Abrantes, no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, está com quadro de saúde estável, mas passará por cirurgia. O ataque a tiros aconteceu na noite de terça-feira (28).

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 59ª CIPM foram acionados via Cicom para atender a uma ocorrência na Travessa das Rosas, onde suspeitos armados efetuaram disparos em direção a um grupo de pessoas em uma festa de aniversário.

No local, os militares confirmaram que duas vítimas foram alvejadas e socorridas por moradores. O policial militar, que estava de folga, foi atingido no braço. Ele recebeu os primeiros cuidados no Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, cidade vizinha.

O militar foi transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, onde passa por um procedimento cirúrgico para reconstrução arterial.