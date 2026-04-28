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Vídeo mostra suspeitos seguindo três mulheres que foram sequestradas em shopping de Salvador

Mãe e duas filhas foram mantidas em cativeiro por 12 horas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 28 de abril de 2026 às 15:51

Vídeo mostra suspeitos seguindo vítimas antes de sequestro em shopping de Salvador
Vídeo mostra suspeitos seguindo vítimas antes de sequestro em shopping de Salvador Crédito: Reprodução

Vídeos de câmeras de segurança mostraram as cenas que antecederam o sequestro de mãe e filhas no estacionamento do Salvador Shopping, no Caminho das Árvores. As imagens mostram a movimentação das vítimas no centro comercial antes do crime, que ocorreu no dia 15 de março deste ano.

A mãe, de 77 anos, e as duas filhas foram sequestradas por volta das 15h30. Elas foram obrigadas a entrar no próprio carro. Os suspeitos aparecem nas imagens acompanhando a movimentação do trio.

Vídeo mostra suspeitos seguindo três mulheres que foram sequestradas em shopping de Salvador

Vídeo mostra suspeitos seguindo três mulheres que foram sequestradas em shopping de Salvador por Reprodução/TV Bahia
Vídeo mostra suspeitos seguindo três mulheres que foram sequestradas em shopping de Salvador por Reprodução/TV Bahia
Vídeo mostra suspeitos seguindo três mulheres que foram sequestradas em shopping de Salvador por Reprodução/TV Bahia
Vídeo mostra suspeitos seguindo três mulheres que foram sequestradas em shopping de Salvador por Reprodução/TV Bahia
Vídeo mostra suspeitos seguindo três mulheres que foram sequestradas em shopping de Salvador por Reprodução/TV Bahia
Vídeo mostra suspeitos seguindo três mulheres que foram sequestradas em shopping de Salvador por Reprodução/TV Bahia
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Vídeo mostra suspeitos seguindo três mulheres que foram sequestradas em shopping de Salvador por Reprodução/TV Bahia

As três foram mantidas em cativeiro em Plataforma por 12 horas. Durante o crime, foram realizadas transferências bancárias via PIX das contas de uma das vítimas, totalizando R$ 25,1 mil.

Uma mulher, identificada como Emile Quessia Oliveira da Silva Sena foi presa por envolvimento no crime. Ela teria recebido ordens do marido, que está preso, para participar do sequestro. Pedro Vitor Lima Sena Souza é apontado por fontes policiais como integrante do Bonde do Maluco (BDM), com atuação em Salvador, na Região Metropolitana e também no município de Seabra.

Outros dois suspeitos de envolvimento no sequestro entraram em confronto com a polícia e foram mortos a tiros em 26 de março. A ocorrência aconteceu durante o cumprimento de mandados de prisão temporária relacionados ao caso.

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Um adolescente de 16 anos, suspeito de participação no sequestro, foi apreendido na última quinta-feira (23). Segundo a Polícia Civil, ele foi localizado no bairro de Plataforma, na capital baiana. Ele é investigado por ato infracional análogo ao crime de sequestro, ocorrido em 15 de março.

O mandado contra o adolescente foi expedido pela Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador. Ele responde por atos infracionais análogos aos crimes de roubo, sequestro e cárcere privado.

Tags:

Salvador Salvador Shopping Sequestro

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