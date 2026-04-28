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Universidade baiana abre mais de 1.100 vagas para transferência de cursos de graduação

Os interessados devem realizar sua inscrição, de forma on-line, no período de 12 a 18 de maio

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de abril de 2026 às 17:01

Universidade baiana abre mais de 1.100 vagas para transferência de cursos de graduação Crédito: Divulgação

A Universidade Estadual do Sudoeste Baiano (Uesb) vai abrir um novo processo seletivo de transferência interna e externa para os cursos da graduação. Com 1.169 vagas disponíveis para o segundo período letivo de 2026, a seleção é voltada para alunos de graduação da Uesb que desejam trocar de curso ou para alunos de outras instituições de ensino superior que desejam transferir sua graduação para a Uesb.

Os interessados devem realizar sua inscrição, de forma on-line, no período de 12 a 18 de maio. As inscrições são feitas pela plataforma do governo do estado, tanto para transferência interna como para transferência externa, conforme as orientações do edital. Após a inscrição, com envio da documentação exigida, é necessário efetivar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 100.

Confira as vagas por campus 1 de 7

O processo seletivo acontecerá em duas etapas: a pré-seleção, feita através da análise documental; e o teste de conhecimentos básicos. A Pré-seleção será realizada por meio de análise documental e visa constatar se o candidato preenche os requisitos exigidos para pleitear vaga por transferência interna ou externa para os cursos.

O Teste de Conhecimentos Básicos do Curso será conduzido por Comissão especialmente designada pelo Colegiado do Curso pretendido e avaliará os conhecimentos do candidato nos campos de saber relacionados ao curso, atribuindo-lhe uma nota na escala de zero a dez. A nota mínima de aprovação do candidato no Teste de Conhecimentos Básicos do Curso, para efeito de classificação final, é sete.

No ato da inscrição, o candidato fará a escolha pelo curso, turno e campus pretendidos. Caso não haja preenchimento de vagas em algum turno, em se tratando de cursos que ofereçam vagas em mais de um turno, o Colegiado poderá convocar, de acordo com a ordem de classificação, candidatos que tenham sido aprovados para outro turno do mesmo curso.

