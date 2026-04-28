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Universidade baiana abre mais de 1.100 vagas para transferência de cursos de graduação

Os interessados devem realizar sua inscrição, de forma on-line, no período de 12 a 18 de maio

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 28 de abril de 2026 às 17:01

Vestibular da Uesb
Universidade baiana abre mais de 1.100 vagas para transferência de cursos de graduação Crédito: Divulgação

A Universidade Estadual do Sudoeste Baiano (Uesb) vai abrir um novo processo seletivo de transferência interna e externa para os cursos da graduação. Com 1.169 vagas disponíveis para o segundo período letivo de 2026, a seleção é voltada para alunos de graduação da Uesb que desejam trocar de curso ou para alunos de outras instituições de ensino superior que desejam transferir sua graduação para a Uesb. 

Os interessados devem realizar sua inscrição, de forma on-line, no período de 12 a 18 de maio. As inscrições são feitas pela plataforma do governo do estado, tanto para transferência interna como para transferência externa, conforme as orientações do edital. Após a inscrição, com envio da documentação exigida, é necessário efetivar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 100.

Confira as vagas por campus

Veja as vagas por campus por Reprodução
Veja as vagas por campus por Reprodução
Veja as vagas por campus por Reprodução
Uesb por Divulgação
Fachada da Uesb por Divulgação
Uesb por Divulgação
Vestibular da Uesb por Divulgação
1 de 7
Veja as vagas por campus por Reprodução

O processo seletivo acontecerá em duas etapas: a pré-seleção, feita através da análise documental; e o teste de conhecimentos básicos. A Pré-seleção será realizada por meio de análise documental e visa constatar se o candidato preenche os requisitos exigidos para pleitear vaga por transferência interna ou externa para os cursos.

O Teste de Conhecimentos Básicos do Curso será conduzido por Comissão especialmente designada pelo Colegiado do Curso pretendido e avaliará os conhecimentos do candidato nos campos de saber relacionados ao curso, atribuindo-lhe uma nota na escala de zero a dez. A nota mínima de aprovação do candidato no Teste de Conhecimentos Básicos do Curso, para efeito de classificação final, é sete.

No ato da inscrição, o candidato fará a escolha pelo curso, turno e campus pretendidos. Caso não haja preenchimento de vagas em algum turno, em se tratando de cursos que ofereçam vagas em mais de um turno, o Colegiado poderá convocar, de acordo com a ordem de classificação, candidatos que tenham sido aprovados para outro turno do mesmo curso.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Secretaria Geral de Cursos pelo sgc@uesb.edu.br e (77) 3424-8661, em Vitória da Conquista; ssc-jq@uesb.edu.br e (73) 3528-9654, em Jequié; ou ssc-it@uesb.edu.br e (77) 3261-8612, em Itapetinga.

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