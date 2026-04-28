EDUCAÇÃO

Enem 2026: Prazo para pedido de isenção da taxa termina nesta quinta-feira

Candidatos que faltaram ao Enem 2025 também devem justificar ausência até hoje para garantir gratuidade

Nauan Sacramento

Publicado em 28 de abril de 2026 às 18:28

Enem Crédito: Paulo Pinto/ABr

Estudantes de todo o país têm até as 23h59 desta quinta-feira (30) para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. O procedimento deve ser realizado exclusivamente pela Página do Participante, utilizando o login do portal Gov.br. Este também é o prazo final para que candidatos que faltaram à edição de 2025 justifiquem a ausência caso queiram obter o benefício novamente.

A gratuidade é destinada a perfis específicos, incluindo alunos matriculados no último ano do ensino médio em escolas públicas em 2026 e participantes do programa Pé-de-Meia. Também têm direito aqueles que cursaram todo o ensino médio na rede pública (ou como bolsistas integrais na rede privada) com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, além de cidadãos em situação de vulnerabilidade inscritos no CadÚnico.

Cronograma e Resultados

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgará o resultado dos pedidos no dia 13 de maio. Caso a solicitação seja negada, o candidato poderá apresentar recurso entre os dias 13 e 19 de maio, com o veredito final previsto para 25 de maio.

O Inep reforça que não envia correspondências físicas com os resultados. É responsabilidade do estudante acompanhar o status da solicitação diretamente no sistema. Quem tiver o recurso negado em definitivo precisará obrigatoriamente pagar a taxa de inscrição para participar das provas.

Inscrição Obrigatória

Um ponto de atenção para os candidatos é que a concessão da isenção não garante a inscrição automática no exame. Independentemente do resultado do pedido de gratuidade, todos os estudantes deverão realizar a inscrição formal para o Enem 2026 em período que ainda será anunciado pelo Ministério da Educação (MEC).

Importância do Exame