MP pede suspensão de show de Natanzinho Lima em vaquejada por contrato de R$ 800 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 28 de abril de 2026 às 19:51
A 40ª Vaquejada do município de Formosa do Rio Preto, no oeste baiano, já tem data para ocorrer e, entre as atrações, está o cantor Natanzinho Lima. O contrato com o artista se tornou alvo de uma recomendação do Ministério Público da Bahia (MP-BA), após o órgão reconhecer como "incompatível" com os parâmetros de mercado o cachê de R$ 800 mil.
De acordo com o Ministério Público, a média dos contratos do artista Natanzinho Lima em municípios baianos, no São João de 2025, foi de R$ 604.347,82. Com as correções monetárias, o valor atualizado chega a cerca de R$ 624,7 mil, aproximadamente R$ 175 mil abaixo do valor contratado para o festejo tradicional.
Natanzinho Lima
A previsão de valores é calculada com base na Nota Técnica Conjunta nº 01/2026, elaborada pelo MP-BA em conjunto com órgãos de controle, que orienta a formação de preços com base na média de contratos anteriores.
O pedido do MP é para que o município suspenda o contrato e interrompa qualquer pagamento até que sejam apresentados documentos que comprovem a regularidade da contratação. Entre os documentos solicitados estão o processo completo de inexigibilidade de licitação, justificativa do preço, demonstração financeira da prefeitura e avaliação do impacto da despesa nas contas públicas.
O CORREIO procurou a Prefeitura de Formosa do Rio Preto para um posicionamento sobre o assunto e aguarda retorno.
A festa tradicional será realizada entre os dias 28 e 31 de maio. Além de Natanzinho Lima, os artistas Amado Batista, Maiara e Maraisa, Felipe Amorim, Eric Land e Netto Brito também se apresentam no festejo.