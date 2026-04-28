Vigilância Sanitária recolhe mais de 1 tonelada de carnes em abate clandestino na Bahia

SAÚDE PÚBLICA

Vigilância Sanitária recolhe mais de uma tonelada de carnes em abate clandestino na Bahia

Alimentos não atendiam às exigências sanitárias

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de abril de 2026 às 20:25

Adab apreende mais de 1 tonelada de carne irregular em Candiba e Palmas de Monte Alto Crédito: Divulgação

Cerca de uma tonelada de carnes foi apreendida até o último domingo (26) em duas cidades baianas. Os alimentos estavam em locais de abate clandestino e sem atender às exigências sanitárias.

De acordo com a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), as apreensões ocorreram em dois dias distintos. A mais recente aconteceu no município de Candiba, no centro-sul da Bahia, no domingo, em uma ação conjunta com a Vigilância Sanitária. Na ocasião, cerca de 740 kg de carne bovina e suína foram encontrados em um estabelecimento comercial de abate clandestino.

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Já em Palmas de Monte Alto, na mesma região, no dia 17 de abril, durante uma ação de fiscalização, a equipe apreendeu um animal bovino com aproximadamente 300 kg, sem atender às exigências sanitárias. Sem comprovação de origem e sem inspeção, a carne não oferece garantia de segurança para o consumo.