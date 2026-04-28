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Vigilância Sanitária recolhe mais de uma tonelada de carnes em abate clandestino na Bahia

Alimentos não atendiam às exigências sanitárias

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 28 de abril de 2026 às 20:25

Adab apreende mais de 1 tonelada de carne irregular em Candiba e  Palmas de Monte Alto
Adab apreende mais de 1 tonelada de carne irregular em Candiba e  Palmas de Monte Alto Crédito: Divulgação

Cerca de uma tonelada de carnes foi apreendida até o último domingo (26) em duas cidades baianas. Os alimentos estavam em locais de abate clandestino e sem atender às exigências sanitárias.

De acordo com a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), as apreensões ocorreram em dois dias distintos. A mais recente aconteceu no município de Candiba, no centro-sul da Bahia, no domingo, em uma ação conjunta com a Vigilância Sanitária. Na ocasião, cerca de 740 kg de carne bovina e suína foram encontrados em um estabelecimento comercial de abate clandestino.

Vigilância Sanitária recolhe mais de 1 tonelada de carnes em abate clandestino na Bahia

Adab apreende mais de 1 tonelada de carne irregular em Candiba e  Palmas de Monte Alto por Divulgação
Adab apreende mais de 1 tonelada de carne irregular em Candiba e  Palmas de Monte Alto por Divulgação
Adab apreende mais de 1 tonelada de carne irregular em Candiba e  Palmas de Monte Alto por Divulgação
Adab apreende mais de 1 tonelada de carne irregular em Candiba e  Palmas de Monte Alto por Divulgação
Adab apreende mais de 1 tonelada de carne irregular em Candiba e  Palmas de Monte Alto por Divulgação
Adab apreende mais de 1 tonelada de carne irregular em Candiba e  Palmas de Monte Alto por Divulgação
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Adab apreende mais de 1 tonelada de carne irregular em Candiba e  Palmas de Monte Alto por Divulgação

Já em Palmas de Monte Alto, na mesma região, no dia 17 de abril, durante uma ação de fiscalização, a equipe apreendeu um animal bovino com aproximadamente 300 kg, sem atender às exigências sanitárias. Sem comprovação de origem e sem inspeção, a carne não oferece garantia de segurança para o consumo.

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Nas duas situações, foram adotadas as medidas administrativas cabíveis, com apreensão e notificação dos responsáveis. Todo o material apreendido foi devidamente destruído, conforme os protocolos sanitários.

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