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Baratas e insetos mortos: fábrica clandestina de palmito é fechada por irregularidades sanitárias

Fiscalização ocorreu em um imóvel na cidade de Ascurra

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de abril de 2026 às 21:22

Fábrica clandestina de palmito é fechada por irregularidades sanitárias Crédito: NDTV

Um homem de 55 anos foi preso nesta segunda-feira (27) após uma ação da Vigilância Sanitária de Ascurra (SC) interditar uma fábrica clandestina de palmito. A fiscalização ocorreu em um imóvel no bairro Guaricanas.

No local, segundo informações da NDTV, foram encontrados palmitos in natura e já embalados em potes de vidro. Os recipientes, porém, não possuíam qualquer rótulo ou indicação da origem dos produtos.

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Durante a ação, os fiscais encontraram um ambiente com diversas irregularidades sanitárias, como extrema insalubridade, presença de baratas e outros insetos mortos, além de muita sujeira acumulada, mau cheiro e água parada. A conduta coloca em risco a saúde pública.