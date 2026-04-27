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WhatsApp vai parar de funcionar em diferentes modelos de celulares; veja lista

Dispositivos precisam ser atualizados até o dia 8 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 27 de abril de 2026 às 21:57

WhatsApp
WhatsApp Crédito: Shutterstock

A partir do dia 8 de setembro deste ano, o WhatsApp deixará de funcionar em alguns celulares. O aplicativo de mensagens reformulou os critérios mínimos de operação e passará a exigir que os aparelhos tenham instalado sistemas operacionais a partir da versão Lollipop.

Com a medida, celulares que operam com Android 5.0 e 5.1 não conseguirão utilizar o aplicativo. Para manter o WhatsApp em funcionamento, os usuários precisarão atualizar o sistema para versões mais recentes ou trocar de aparelho.

De acordo com o portal TechTudo, a medida é válida para usuários do WhatsApp comum e do WhatsApp Business. Todos os dispositivos que correm risco de deixar de usar o aplicativo estão recebendo notificações para atualização de seus respectivos sistemas. A mudança é exclusiva para usuários de Android. Celulares que operam com iOS não serão afetados.

Veja a lista de celulares em que o WhatsApp deixará de funcionar:

Veja a lista de celulares em que o WhatsApp deixará de funcionar

Galaxy J2, da Samsung por Reprodução
Galaxy Trend, da Samsung por Reprodução
Galaxy Core, da Samsung por Reprodução
Galaxy Note 2, da Samsung por Reproduçao
Galaxy S5, da Samsung por reprodução
Galaxy S4 Mini, da Samsung por Reprodução
Galaxy S4, do Samsung por Reprodução
Galaxy S3, da Samsung por Reprodução
Optimus L5, da LG por Reprodução
Optimus F5, da LG por Reprodução
Optimus L7, da LG por Reprodução
Optimus L5, da LG por Reprodução
Optimus L3, LG por Reprodução
LG Optimus L5 II por Reprodução
LG Optimus L3 II Dual por Reprodução
Moto E (primeira geração) por Reprodução
Moto G (primeira geração) por Reprodução
Sony Xperia Z3 por Reprodução
Sony Xperia Z2 por Reprodução
Huawei Ascend Mate por Reprodução
Huawei Ascend D2 por Reprodução
Huawei Ascend G740 por Reprodução
Todo os modelos da HTC de linha anterior ao Android 6 por Reprodução
1 de 23
Galaxy J2, da Samsung por Reprodução

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