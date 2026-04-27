TECNOLOGIA

WhatsApp vai parar de funcionar em diferentes modelos de celulares; veja lista

Dispositivos precisam ser atualizados até o dia 8 de setembro

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de abril de 2026 às 21:57

WhatsApp Crédito: Shutterstock

A partir do dia 8 de setembro deste ano, o WhatsApp deixará de funcionar em alguns celulares. O aplicativo de mensagens reformulou os critérios mínimos de operação e passará a exigir que os aparelhos tenham instalado sistemas operacionais a partir da versão Lollipop.

Com a medida, celulares que operam com Android 5.0 e 5.1 não conseguirão utilizar o aplicativo. Para manter o WhatsApp em funcionamento, os usuários precisarão atualizar o sistema para versões mais recentes ou trocar de aparelho.

De acordo com o portal TechTudo, a medida é válida para usuários do WhatsApp comum e do WhatsApp Business. Todos os dispositivos que correm risco de deixar de usar o aplicativo estão recebendo notificações para atualização de seus respectivos sistemas. A mudança é exclusiva para usuários de Android. Celulares que operam com iOS não serão afetados.

Veja a lista de celulares em que o WhatsApp deixará de funcionar: