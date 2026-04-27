TRAGÉDIA

Saiba quem era o trabalhador que morreu em montagem de palco do show de Shakira

Gabriel de Jesus Firmino morreu após ser imprensado por dois elevadores

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de abril de 2026 às 22:39

Gabriel de Jesus Firmino Crédito: Reprodução

Gabriel de Jesus Firmino morreu neste domingo (26) após ser atingido por dois elevadores durante a construção do palco onde a cantora Shakira vai se apresentar, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo sábado (2).

Gabriel tinha 28 anos, era serralheiro e morava na região de Magé, na Baixada Fluminense. Ele era funcionário da empresa MG Coutinho Serviços Cenográficos, que ainda não se pronunciou sobre o assunto.

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As apurações indicam que ele estava soldando uma peça, enquanto um dos elevadores estava embaixo e o outro no alto. Ele teria pedido que outro operador baixasse o equipamento e foi esmagado pelos dois elevadores de serviço. "O funcionário que acionou o equipamento estava a 25 metros de distância, quando deveria estar bem mais próximo", explicou o delegado Ângelo Lages à GloboNews.

Em nota, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ) afirmou que vai autuar e multar a empresa MG Coutinho Serviços Cenográficos. Segundo o órgão, a empresa não tem registro no Conselho para exercer atividades de engenharia e tampouco responsável técnico. O Crea-RJ afirmou ter enviado ofício duas vezes à empresa Bonus Track, produtora do evento, mas não recebeu todas as informações solicitadas.