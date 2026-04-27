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Saiba quem era o trabalhador que morreu em montagem de palco do show de Shakira

Gabriel de Jesus Firmino morreu após ser imprensado por dois elevadores

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 27 de abril de 2026 às 22:39

Gabriel de Jesus Firmino
Gabriel de Jesus Firmino Crédito: Reprodução

Gabriel de Jesus Firmino morreu neste domingo (26) após ser atingido por dois elevadores durante a construção do palco onde a cantora Shakira vai se apresentar, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo sábado (2).

Gabriel tinha 28 anos, era serralheiro e morava na região de Magé, na Baixada Fluminense. Ele era funcionário da empresa MG Coutinho Serviços Cenográficos, que ainda não se pronunciou sobre o assunto.

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As apurações indicam que ele estava soldando uma peça, enquanto um dos elevadores estava embaixo e o outro no alto. Ele teria pedido que outro operador baixasse o equipamento e foi esmagado pelos dois elevadores de serviço. "O funcionário que acionou o equipamento estava a 25 metros de distância, quando deveria estar bem mais próximo", explicou o delegado Ângelo Lages à GloboNews.

Em nota, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ) afirmou que vai autuar e multar a empresa MG Coutinho Serviços Cenográficos. Segundo o órgão, a empresa não tem registro no Conselho para exercer atividades de engenharia e tampouco responsável técnico. O Crea-RJ afirmou ter enviado ofício duas vezes à empresa Bonus Track, produtora do evento, mas não recebeu todas as informações solicitadas.

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A Bonus Track lamentou o ocorrido e disse que os socorristas prestaram o primeiro atendimento no local.

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