RIO DE JANEIRO

Homem morre em montagem de palco do show de Shakira após ser imprensado por dois elevadores

Gabriel de Jesus Firmino, de 28 anos, foi atingido após equipamento ser acionado a 25 metros de distância

Maysa Polcri

Publicado em 27 de abril de 2026 às 16:40

Trabalhador morreu durante montagem de palco em Copacabana Crédito: Reprodução

Um serralheiro morreu durante a montagem do palco do show da cantora Shakira, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na tarde de domingo (26). Gabriel de Jesus Firmino, de 28 anos, foi imprensado por dois elevadores, após um equipamento ser acionado a 25 metros de distância do acidente.

Gabriel de Jesus foi socorrido por integrantes da brigada de incêndio e levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana) como lesão corporal culposa provocada como acidente de trabalho, segundo informações do g1.



O delegado Ângelo Lages, que investiga o caso, confirmou em entrevista à GloboNews as circunstâncias do acidente. "O funcionário que acionou o equipamento estava a 25 metros de distância quando deveria estar bem mais próximo", disse. A vítima foi imprensada entre dois elevadores de serviço, de baixo para cima.



“A princípio, o que a gente entendeu é que ele estava soldando uma peça. Um elevador estava baixo, e o outro alto, e ele teria dado um comando para o outro operador baixar o equipamento e acabou que ficou prensado ali entre os dois equipamentos”, acrescentou o delegado.

Shakira 1 de 8

O Corpo de Bombeiros informou que o trabalhador foi retirado do equipamento por outros funcionários presentes e que sofreu esmagamento de membros inferiores em um sistema de elevação.

"Militares da ambulância do 3º Grupamento Marítimo (GMAR-Copacabana) iniciaram imediatamente o atendimento pré-hospitalar na vítima, que foi conduzida ao Hospital Municipal Miguel Couto. Apesar dos esforços das equipes de socorro, o óbito foi constatado", diz, em nota.

A Bonustrack, organizadora do evento, lamentou o ocorrido e disse que os socorristas prestaram o primeiro atendimento no local. "O Corpo de Bombeiros foi imediatamente acionado para o transporte do paciente. Infelizmente, o profissional veio a óbito no hospital. Neste momento, estamos prestando todo apoio, acolhimento e solidariedade à empresa responsável, sua equipe e aos familiares da vítima", escreveu.



Gabriel de Jesus era funcionário da empresa MG Coutinho Serviços Cenográficos, que não havia se pronunciado até a tarde desta segunda-feira (27).